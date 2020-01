8 janvier 2020

Un contrat de 755 millions € pour rénover et assurer l’entretien des trains Pendolino Avanti West Coast

·Le contrat entraînera la création de 100 emplois

·Ce programme de modernisation de trains est le plus important du Royaume-Uni à ce jour



·Durant ce contrat de sept ans, Alstom, le constructeur des trains, assurera l’entretien de la flotte



La flotte de trains la plus emblématique de la Grande-Bretagne va faire l'objet d'un vaste programme de rénovation qui créera une centaine d’emplois techniques hautement qualifiés tout en garantissant le maintien de centaines d’autres postes dans tout le Royaume-Uni.

Les 56 trains électriques Pendolino déployés sur la West Coast Mainline vont être révisés dans le cadre d'un contrat de sept ans d'environ 755 millions d'euros (642 millions £) signé par Avanti West Coast, le nouvel opérateur de la ligne, et Alstom, le constructeur de la flotte.1

Outre le programme de modernisation des Pendolino de 150 millions d'euros (127 millions £), qui apparait comme le plus vaste programme de ce type jamais entrepris au Royaume-Uni, le contrat verra également Alstom assurer l’entretien des trains jusqu’en 2026 en plus de l'entretien d'une nouvelle flotte de trains récemment commandée auprès d’Hitachi.

Le premier de ces trains pendulaires révolutionnaires Pendolino est entré en service sur la ligne Londres-Glasgow en janvier 2003. La révision portera essentiellement sur les installations à bord, pour offrir aux passagers de multiples améliorations : des sièges plus confortables, une boutique améliorée, des toilettes rénovées, un meilleur éclairage, de nouveaux intérieurs ainsi que l’installation de chargeurs sur les sièges et d'une meilleure connexion Wi-Fi dans tout le train. La performance sera elle aussi optimisée grâce à de nouveaux programmes de maintenance.

Le contrat entraînera la création de 100 postes hautement qualifiés, basés pour l’essentiel au sein du Centre de technologie d’Alstom à Widnes, tout en garantissant le maintien de centaines d’autres postes dans les principaux dépôts à Glasgow, Liverpool, Manchester, Oxley et Wembley.

À propos du contrat, Phil Whittingham, Directeur général d’Avanti West Coast, a déclaré : « Le Pendolino est un train de passagers emblématique et nous sommes ravis de lui offrir un nouveau souffle. Grâce à ce contrat, les passagers bénéficieront d'une meilleure expérience et la flotte pourra continuer à servir les habitants le long de la côté ouest dans les années à venir ».

Pour Steve Rotheram, Maire de la communauté urbaine de Liverpool : « Dans la région de Liverpool, nous essayons de créer une économie équitable et inclusive où les populations locales bénéficient d'investissements. La Combined Authority a fourni un financement de 3,4 millions de livres Sterling pour aider Alstom à ouvrir son installation à Halton. Je suis vraiment heureux car – grâce à cette toute nouvelle installation – les populations locales bénéficieront d’emplois et contrats d’apprentissage pendant des années dans le cadre de projets comme celui-ci. »

Nick Crossfield, Directeur général d’Alstom Royaume-Uni et Irlande, commente : « Alstom est fier d’avoir été choisi par First Trenitalia pour assurer l’entretien de la flotte Avanti West Coast et la modernisation des trains Pendolino. En l’espace de 15 ans, ces trains ont révolutionné le monde du transport pour les passagers, en leur offrant des services plus rapides et plus réguliers.

Les passagers vont maintenant découvrir un nouveau chapitre dans l’histoire d’Avanti West Coast et Alstom, avec ce contrat, peut espérer investir davantage dans des contrats d'apprentissage et emplois de haute qualité. »

Selon Alan Lowe, Directeur financier d’Angel Trains qui loue la flotte à Avanti West Coast : « La rénovation de la flotte Avanti West Coast va améliorer de façon spectaculaire l’expérience voyageurs et créer des emplois hautement qualifiés localement ; nous sommes donc ravis d’être aux côtés de First Trenitalia et d’Alstom au moment où débute ce grand projet. Angel Trains entend investir dans la modernisation du rail britannique et ce projet de transformation permettra aux trains Pendolino de répondre à l’évolution des besoins des passagers tout en restant l’une des icones de nos voies ferrées ».

Avanti West Coast

Bureau de presse 0845 000 3333

Alstom contacts presse

Samuel Miller

Tel.: + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Will Roberts (UK)

Tel. + 44 7739 009575

will.roberts@alstomgroup.com

Alstom relations investisseurs

Julie MOREL

Tel.: +33 (6) 67 61 88 58

julie.morel@alstomgroup.com

Notes à l’attention des rédacteurs

A propos d'Alstom

Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes.

About Avanti West Coast

Avanti West Coast, operator of intercity rail services on the West Coast Main Line, is a joint venture between FirstGroup and Trenitalia, delivering a cleaner, greener railway that drives the West Coast forward.



We’re on a mission to revolutionise train travel, linking together the towns and major cities of the UK to create an iconic railway the country can be proud of. We’ve got big plans including a fleet of new intercity trains, as well as the complete refurbishment of the existing Pendolino train fleet. There will be 263 more train services every week by 2022 with new routes added, and a much-improved onboard service with enhanced free Wi-Fi, plug sockets, 25,000 brand new seats and improved catering. Since 8 December, passengers have benefited from improved passenger compensation, available for journeys delayed by just 15 minutes.

About FirstGroup

FirstGroup plc (LSE: FGP.L) is a leading provider of transport services in the UK and North America. With £7.1 billion in revenue and around 100,000 employees, we transported 2.2 billion passengers last year. Whether for business, education, health, social or recreation – we get our customers where they want to be, when they want to be there. We create solutions that reduce complexity, making travel smoother and life easier.

We provide easy and convenient mobility, improving quality of life by connecting people and communities. Each of our five divisions is a leader in its field: In North America, First Student is the largest provider of home-to-school student transportation with a fleet of 42,500 yellow school buses, First Transit is one of the largest providers of outsourced transit management and contracting services, while Greyhound is the only nationwide operator of scheduled intercity coaches. In the UK,

First Bus is one of Britain's largest bus companies with 1.6 million passengers a day, and First Rail is one of the country's largest and most experienced rail operators, carrying 345 million passengers last year. Visit www.firstgroupplc.com and follow us @firstgroupplc on Twitter.

About Trenitalia

Trenitalia is Italy’s primary rail operator and one of the leading railway operators in Europe with presence also in France, Germany and Greece. In UK through its subsidiary Trenitalia UK the Group runs c2c franchisee. Trenitalia is the only high-speed operator in the world that faces domestic rail competition while giving exceptional service to its customers and producing revenues of over €5.37bn. Trenitalia offers two major services: high-speed rail and regional transport. The company is best known for its iconic Frecciarossa high-speed services.

Ferrovie dello Stato Italiane, the ultimate shareholder of Trenitalia, is the main Italian transport company with €58bn of investments in its business plan for 2019-2023. The Group is contributing to the overall investment volume in the country and supporting the development and the improvement of the transport, infrastructure, logistics and tourism sectors. FS Italiane’s operating revenue grew to €12bn in 2018, producing an EBITDA of €2.5bn with a net result of €560m.

About Angel Trains

Angel Trains is one of Britain’s leading train leasing companies and has been an owner and lessor of rolling stock since 1994. The company leases to 18 franchised operators and two open access operators in the UK.

Angel Trains is passionate about financing and delivering high quality, modern assets to its customers and is committed to working with the Government, the Rail Delivery Group ("RDG") and other stakeholders to provide innovative funding solutions to modernise and improve the UK's train fleet.

Angel Trains has invested £5.0 billion in new rolling stock and refurbishment programmes since 1994 and is one of the largest private investors in the industry.

Website: www.angeltrains.co.uk

1 Enregistré au troisième trimestre (T3) de l’exercice financier 2019/2020.

Pièce jointe