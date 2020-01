Selskabsmeddelelse 11 2019/20 – INTERN VIDEN

Allerød den 8. januar 2020

Trading update for 3. kvartal 2019/20

(1. april – 31. december 2019)



Et stærkt Matas julekvartal med flere kunder, høj vækst og onlinerekord. Opjustering af forventningerne.

Omsætningen i Matas A/S var i regnskabsårets 3. kvartal (perioden fra 1. oktober 2019 til 31. december 2019) på i alt DKK 1.173 mio. mod DKK 1.093 mio. i 3. kvartal 2018/19, svarende til en stigning på 7,4%.

Det underliggende salg (like for like) i Matas, det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2019/20 som i 3. kvartal 2018/19, steg 4,7% i kvartalet.

Administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler: ”Julekvartalet var stjernegodt. Samspillet mellem nettet og de fysiske butikker lykkedes perfekt, og Matas havde samlet set flere kunder, der handlede for mere – og vi fik dermed en historisk høj omsætning, den højeste organiske vækst i 24 kvartaler og endnu en online vækstrekord”.

Black Friday blev som ventet den største salgsdag i Matas’ 71-årige historie. Matas havde en positiv like-for-like vækst i alle kvartalets måneder. Antallet af transaktioner i Matas steg 2,2% i forhold til samme periode sidste år og transaktionsstørrelsen steg 2,0% til DKK 183 i 3. kvartal 2019/20. Der blev i kvartalet gennemført 6,1 mio. transaktioner i Matas i et marked med fortsat hård konkurrence om kunderne og høj kampagneaktivitet.

Matas’ digitale transformation fortsatte på fuld kraft med en rekordhøj vækst på 83,9% i omsætningen på matas.dk i 3. kvartal 2019/20. Inklusive omsætning fra Firtal blev 16,2% af salget gennemført online mod 8,5% i samme kvartal året før.

”Vores mål er at være kundernes førstevalg både på nettet og i butikkerne. Onlinesalget er generelt mindre lønsomt end salget fra de fysiske butikker, men nøglen ligger i samspillet – alene i julekvartalet skabte matas.dk mere end 250.000 besøg til butikkerne”, udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Samlet for de første 9 måneder af 2019/20 var omsætningen DKK 2.871 mio. mod DKK 2.714 mio. i den tilsvarende periode sidste år, svarende til en vækst på 5,8%. Det underliggende salg (like for like) i Matas var 1,6% højere end i samme periode i 2018/19 og den samlede vækst fra matas.dk var 72,1%.

I og med salget i 3. kvartal 2019/20 var højere end forventet, er koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 opjusteret på to punkter (samlet omsætningsvækst og den underliggende omsætningsvækst) i forhold til udmeldingerne i Delårsrapport for 1. halvår 2019/20 (jf. selskabsmeddelelse nr. 10 2019/20).

Matas koncernen venter således nu en samlet omsætningsvækst på omkring 5% (opjusteret fra 3,5-5,5%) og en underliggende omsætningsvækst (like for like) på omkring 1,5% (opjusteret fra 0,5-1,5%).

Forventningerne til CAPEX er uændret DKK 150-170 mio., ligesom forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster er uændret 14-15% (før effekt af IFRS 16).

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2019/20 offentliggøres den 27. februar 2020.





Matas A/S



Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg

Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm

Head of Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48

Vedhæftet fil