Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») ni auprès de toute autre administration ou autorité des Etats-Unis, et ne pourront être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou à des ressortissants des Etats-Unis, tels que définis dans la « Regulation S » du Securities Act.

Quadient lance une offre de rachat "any and all" sur ses obligations à échéance juin 2021, conditionnée à la réalisation d’une nouvelle émission obligataire d’un montant attendu de 300 millions d’euros

Paris, le 8 janvier 2020

Quadient, anciennement Neopost1, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui le lancement d'une offre de rachat « any and all », en numéraire, portant sur son emprunt obligataire d’un montant de 350 000 000 euros, initialement émis le 23 juin 2014 et venant à échéance en juin 2021 (ISIN : FR0011993120) (l’ « Offre de Rachat »). Le montant nominal actuellement en circulation de cet emprunt, admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris est de 327 millions d’euros.

Cette Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l’émission d’un nouvel emprunt obligataire public, libellé en Euros, d’un montant attendu de 300 000 000 euros (l’ « Emission Obligataire »). Il est prévu que les nouvelles obligations soient admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris.

Un mécanisme d’allocation prioritaire pourra également être appliqué à l’Emission Obligataire, à la seule et absolue discrétion de la société, à l’égard des porteurs de la souche existante exprimant leur intention d’apporter des titres lors de l’Offre de Rachat.

L'Offre de Rachat est faite selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 8 janvier 2020. Elle est conditionnée à la réalisation de l'Emission Obligataire dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer tout ou partie de l'Offre de Rachat et les besoins généraux de la société.

L’Offre de Rachat débutera le 8 janvier 2020 et expirera à 16h00 (heure de Paris) le 15 janvier 2020. Il est prévu que l’opération se dénoue 6 jours ouvrés après le lancement de l’Emission Obligataire.

Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés au plus tard le jour du lancement de l’Emission Obligataire (sous réserve de toute extension, retrait, annulation ou modification de l’Offre de Rachat).

Ces deux opérations permettront à Quadient de profiter des conditions de marchés attractives et d’allonger la maturité de sa dette.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») ni auprès de toute autre administration ou autorité des Etats-Unis, et ne pourront être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou à des ressortissants des Etats-Unis, tels que définis dans la Regulation S du Securities Act.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient, cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris, fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/connections.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Quadient OPRG Financial Directeur de la Communication Financière Isabelle Laurent / Fabrice Baron +33 (0)1 45 36 31 39 +33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27 g.le-men@quadient.com /

financial-communication@quadient.com isabelle.laurent@oprgfinancial.fr / fabrice.baron@oprgfinancial.fr





Certifié avec Wiztrust













1 La dénomination juridique de Neopost S.A. sera changée en Quadient S.A. en 2020, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Dans l'intervalle, Neopost S.A. opérera sous le nom commercial de Quadient







Pièce jointe