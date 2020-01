Nordic ID, suomalainen teknologiayhtiö, ja MGI, brittiläinen RFID-teknologiaan ja IoT- ratkaisuihin keskittyvä yhtiö, syventävät yhteistyötään ja tuovat matkailualan toimijoille uusia asiakaskokemusta parantavia pilvipalveluja.

”Viime vuosien aikana MGI on tehnyt yhteistyötä Nordic ID:n kanssa erilaisissa RFID -projekteissa. Olemme innoissamme, että kumppanuutemme syvenee. Nordic ID:n kokemus monipuolisten RFID-ratkaisujen toimittamisesta eri alojen toimijoille tekee heistä luotettavan yhteistyökumppanin. Yhdessä voimme tarjota uudenlaisia RFID-pohjaisia ratkaisuja matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle,” sanoo Oliver Newman, MGI:n kehitysjohtaja.

Yhdistyneen kuningaskunnan talouden tärkeimpiin toimialoihin lukeutuvan matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan arvioidaan tuottavan 20 miljardia puntaa (noin 23,5 miljardia euroa) vuonna 2019. Matkakohteena ainoastaan Bangkok on suositumpi kuin Lontoo, jättäen globaalissa vertailussa Lontoon kakkossijalle. Vuonna 2020 Lontooseen suunnitellaan noin 11 600 uutta hotellihuonetta, jolloin matkailualan pysyvää kasvua on vaikea jättää huomioimatta. Tästä syystä matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala tarjoaa erinomaisen ympäristön todistaa mihin RFID teknologia pystyy.

Juha Reima, Nordic ID:n toimitusjohtaja kommentoi:

”Lähdemme innolla kehittämään yhteistyötä MGI:n kanssa. Yhdessä pystymme toimittamaan mullistavia ratkaisuja matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle, jotka tulevat tukemaan asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään palvella vieraitaan sekä uudella että tehokkaammalla tavalla. Olen vakuuttunut, että tämä tuo myös merkittäviä säästöjä asiakkaillemme, niin käyttöpääoman kuin veden ja energiakäytön osalta.”

”Nordic ID:n dynaaminen pilvialusta, Nordic ID Radea, tarjoaa matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan toimijoille tuoreen kosketuksen RFID-teknologiaan. Riippumatta siitä, haluaako asiakas seurata tuotevirtaansa reaaliaikaisesti vai tarjota hotellivierailleen uusia itsepalveluratkaisuja, Nordic ID Radea taipuu siihen. Olemme vakuuttuneita, että tämä on vasta RFID:n voittokulun alkua, ja MGI ja Nordic ID tulevat näyttämään kehityksen suunnan,” summaa Newman.





Lisätietoa:

Juha Reima, toimitusjohtaja, Nordic ID

juha.reima@nordicid.com

GSM +358 (0)50 555 3224





Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 - 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla. www.nordicid.fi