Grenoble, 8 janvier 2020

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce aujourd’hui son calendrier financier* pour l’année 2020

30 janvier 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019 29 avril 2020 Résultats annuels 2019 5 mai 2020 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020 28 mai 2020 Assemblée Générale Mixte 23 juillet 2020 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 28 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 3 novembre 2020 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 27 janvier 2021 Chiffre d’affaires annuel 2020

* Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.

Plus d'informations sur www.mare-nostrum.eu









A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR









Contacts

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr









