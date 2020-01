MONTRÉAL et LAUSANNE, Suisse, 08 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (ex-ÉU) spécialisée et Debiopharm, société biopharmaceutique d’envergure mondiale établie en Suisse, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord d’exclusivité qui octroie à Knight les droits de commercialisation de TrelstarMD (triptoréline) au Canada. Knight s’attend à reprendre les activités commerciales prises en charge par le partenaire actuel de Debiopharm, Allergan, et à commencer à enregistrer des revenus au début de 2020. Auparavant, TrelstarMD avait été lancé et commercialisé avec succès au Canada par Les Laboratoires Paladin Inc. entre 2006 et 2014.



« Je suis emballé à l’idée de collaborer de nouveau avec Debiopharm en ce qui concerne TrelstarMD,» a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. « Compte tenu du succès qu’a connu notre équipe dans le cadre du lancement et de la promotion de TrelstarMD au Canada et de notre volonté d’étendre la gamme de traitements contre le cancer de Knight, nous sommes bien positionnés pour assurer le relancement de TrelstarMD ».

« Étant donné le grand succès qu’a connu l’équipe de Knight avec TrelstarMD, nous croyons que Knight est le partenaire canadien qu’il nous faut,» a affirmé Thierry Mauvernay, président et représentant du conseil de Debiopharm. « Nous avons hâte que Knight prenne en charge la commercialisation et redynamise TrelstarMD . Ce produit est devenu un traitement de référence pour le cancer de la prostate au Canada grâce au leadership des membres de l’équipe actuelle de Knight précédemment chez Paladin. Ce produit figure parmi les options de traitement de premier plan du cancer de la prostate, avec une efficacité prouvée et un profil de sécurité ».

À propos de TrelstarMD (triptoréline)

TrelstarMD (triptoréline) est un agoniste analogue de l’hormone naturelle de libération de la gonadotrophine (GnRH). Debiopharm a développé trois formules à libération prolongée (sur 1, 3 et 6 mois) sous forme de pamoate de triptoréline. La triptoréline, enregistrée pour la première fois en France en 1986, est actuellement commercialisée dans plus de 80 pays et domine le marché dans bien des territoires dans le monde. Au Canada, la triptoréline est homologuée pour le traitement du cancer de la prostate sous le nom TrelstarMD. Elle a été approuvée pour la première fois en 1999 pour le traitement palliatif du carcinome de la prostate hormono-dépendant à un stade avancé et pour la prise en charge et le soulagement de la douleur chronique associée à l’endométriose.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés au Canada et en Amérique latine. Knight détient une participation majoritaire dans Grupo Biotoscana une entreprise pharmaceutique spécialisée pan-Amérique latine. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour en savoir davantage sur Thérapeutique Knight inc., consultez le site Web de la société à l’adresse www.gud-knight.com ou le site www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

À propos de Debiopharm

Debiopharm vise à développer des thérapies novatrices qui ciblent des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les infections bactériennes. Comblant l’écart entre les découvertes perturbatrices et la portée réelle pour les patients, la société identifie les composés à fort potentiel pour l’obtention d’une licence, démontre cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis choisit d’importants partenaires de commercialisation pharmaceutique afin de maximiser l’accès des patients à l’échelle mondiale.

Visitez le site à www.debiopharm.com/

