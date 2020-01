INFORMATION REGLEMENTEE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC KEPLER CHEUVREUX

Issy les Moulineaux, le 8 janvier 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SODEXO à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

35 000 titres

22 813 948,03 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 828

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 946

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 448 803 titres pour 45 383 006,71 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 443 803 titres pour 45 591 422,20 €

------------------------------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 000 titres

22 605 532,54 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 824

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 664

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 682 969 titres pour 66 482 678,23 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 832 969 titres pour 81 288 389,86 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres

25 000 000.00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o



Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR Total 1 828 448 803 45 383 006,71 1 946 443 803 45 591 422,20 01/07/2019 10 3 000 308 790,00 3 1 000 103 400,00 02/07/2019 - - - 12 4 000 411 520,00 03/07/2019 - - - 7 4 000 418 440,00 04/07/2019 29 8 750 911 837,50 10 2 500 261 150,00 05/07/2019 10 5 000 519 250,00 24 5 000 521 250,00 08/07/2019 55 12 000 1 211 640,00 9 2 000 202 360,00 09/07/2019 20 8 500 849 235,00 55 10 250 1 036 787,50 10/07/2019 25 5 000 506 600,00 7 3 500 357 035,00 11/07/2019 23 5 000 507 900,00 11 2 500 254 625,00 12/07/2019 48 6 516 661 960,44 - - - 15/07/2019 3 2 500 253 875,00 13 4 500 458 820,00 16/07/2019 19 5 500 561 935,00 49 4 516 462 348,08 17/07/2019 11 5 782 589 879,64 3 1 000 102 650,00 18/07/2019 54 10 468 1 058 524,16 23 7 250 736 817,50 19/07/2019 32 12 000 1 220 880,00 8 4 500 459 135,00 22/07/2019 30 4 828 488 062,52 15 3 500 354 375,00 23/07/2019 5 1 000 101 500,00 16 3 828 389 805,24 24/07/2019 32 5 000 510 250,00 9 2 000 205 160,00 25/07/2019 8 1 500 154 545,00 17 4 750 489 630,00 26/07/2019 - - - 63 12 028 1 261 256,08 29/07/2019 - - - 33 4 722 501 523,62 30/07/2019 51 8 000 830 320,00 3 1 000 105 000,00 31/07/2019 24 9 500 986 100,00 - - - 01/08/2019 15 2 500 260 000,00 9 2 500 262 625,00 02/08/2019 49 10 929 1 130 932,92 - - - 05/08/2019 15 2 500 250 100,00 - - - 06/08/2019 13 1 000 99 000,00 1 1 000 100 000,00 07/08/2019 8 2 000 199 500,00 10 4 000 400 520,00 08/08/2019 4 1 000 99 500,00 2 2 000 200 600,00 09/08/2019 - - - 3 1 000 101 000,00 12/08/2019 5 2 000 200 900,00 18 1 000 101 150,00 13/08/2019 11 2 000 200 000,00 7 2 000 201 000,00 14/08/2019 11 2 000 198 500,00 - - - 15/08/2019 18 3 000 297 990,00 12 4 000 399 000,00 16/08/2019 - - - 6 1 000 100 000,00 19/08/2019 3 1 000 100 500,00 20 5 000 506 300,00 20/08/2019 12 4 000 405 600,00 1 1 000 102 500,00 21/08/2019 - - - 9 4 010 409 260,60 22/08/2019 13 5 000 511 900,00 10 3 990 409 972,50 23/08/2019 33 7 000 714 000,00 11 3 000 309 000,00 26/08/2019 72 6 195 628 173,00 12 4 067 413 979,93 27/08/2019 43 10 373 1 049 643,87 47 6 430 651 809,10 28/08/2019 16 6 037 612 755,50 44 8 037 819 050,67 29/08/2019 8 2 500 255 375,00 5 2 000 204 700,00 30/08/2019 - - - 12 3 186 328 158,00 02/09/2019 - - - 38 11 500 1 190 135,00 03/09/2019 35 2 000 207 500,00 30 6 814 708 996,70 04/09/2019 - - - 36 7 205 757 605,75 05/09/2019 43 8 800 915 112,00 22 795 84 111,00 06/09/2019 49 10 332 1 042 292,16 12 9 832 994 015,20 09/09/2019 33 6 500 651 950,00 29 3 000 301 590,00





10/09/2019 30 8 000 800 240,00 27 5 000 501 000,00 11/09/2019 3 1 000 100 000,00 11 3 500 352 835,00 12/09/2019 12 3 476 351 945,00 4 1 000 101 950,00 13/09/2019 56 10 224 1 027 409,76 28 5 000 502 100,00 16/09/2019 8 1 000 99 880,00 8 1 000 100 800,00 17/09/2019 3 1 000 99 900,00 11 4 000 403 560,00 18/09/2019 17 4 500 452 070,00 - - - 19/09/2019 - - - 21 4 000 403 280,00 20/09/2019 31 5 226 523 749,72 24 3 726 374 239,44 23/09/2019 40 7 000 699 230,00 3 1 000 100 700,00 24/09/2019 7 2 500 249 725,00 18 2 500 250 725,00 25/09/2019 9 3 000 297 450,00 14 2 000 198 480,00 26/09/2019 2 1 500 149 040,00 37 8 500 853 060,00 27/09/2019 - - - 17 10 000 1 023 100,00 30/09/2019 - - - 17 2 000 205 400,00 01/10/2019 41 9 500 971 660,00 3 1 000 103 800,00 02/10/2019 63 10 000 989 000,00 - - - 03/10/2019 47 10 500 1 021 860,00 3 1 000 98 060,00 04/10/2019 4 1 000 96 400,00 39 7 500 733 275,00 07/10/2019 24 6 500 637 195,00 - - - 08/10/2019 13 5 500 535 425,00 6 1 000 98 180,00 09/10/2019 6 1 000 97 000,00 17 2 000 194 860,00 10/10/2019 18 6 500 634 855,00 - - - 11/10/2019 - - - 29 8 000 794 560,00 14/10/2019 18 5 000 489 000,00 - - - 15/10/2019 28 12 266 1 198 142,88 11 2 500 244 950,00 16/10/2019 10 2 598 251 954,04 1 70 6 848,80 17/10/2019 2 1 902 184 798,32 16 3 696 361 320,96 18/10/2019 21 10 500 1 016 190,00 7 2 000 194 620,00 21/10/2019 - - - 16 3 000 294 660,00 22/10/2019 8 5 000 486 600,00 - - - 23/10/2019 6 2 629 255 486,22 - - - 24/10/2019 4 3 217 312 595,89 - - - 25/10/2019 2 1 500 145 500,00 18 4 346 422 909,26 28/10/2019 1 1 000 96 800,00 21 4 000 391 600,00 29/10/2019 9 2 000 196 000,00 8 3 000 295 800,00 31/10/2019 3 1 000 98 000,00 11 2 000 197 760,00 01/11/2019 2 290 28 594,00 10 2 000 198 600,00 04/11/2019 26 7 710 754 577,70 7 4 500 441 945,00 05/11/2019 13 2 000 196 080,00 44 8 422 836 388,82 06/11/2019 11 4 000 391 960,00 27 5 000 497 450,00 07/11/2019 - - - 33 11 078 1 161 971,42 08/11/2019 - - - 13 1 750 185 272,50 11/11/2019 - - - 74 12 250 1 297 152,50 12/11/2019 - - - 28 11 500 1 219 920,00 13/11/2019 - - - 31 6 500 690 495,00 14/11/2019 - - - 42 11 500 1 223 830,00 15/11/2019 - - - 30 5 000 532 050,00 18/11/2019 - - - 6 2 500 267 325,00 19/11/2019 25 5 000 531 100,00 - - - 20/11/2019 15 2 000 210 760,00 - - - 21/11/2019 - - - 16 3 000 318 090,00 25/11/2019 - - - 14 2 000 214 960,00 26/11/2019 17 10 100 1 068 681,00 4 1 100 117 029,00 27/11/2019 3 1 000 105 500,00 1 662 70 138,90 28/11/2019 15 7 500 789 150,00 6 2 000 210 900,00 29/11/2019 1 3 313,50 1 59 6 251,05





02/12/2019 29 4 505 470 051,70 4 1 279 135 561,21 03/12/2019 23 10 000 1 038 900,00 - - - 04/12/2019 29 5 013 519 497,19 16 6 000 623 220,00 05/12/2019 5 1 000 104 000,00 9 2 000 209 860,00 06/12/2019 2 1 000 104 000,00 5 1 000 105 050,00 09/12/2019 30 9 621 1 001 353,68 2 121 12 705,00 10/12/2019 20 7 500 769 275,00 49 5 612 578 036,00 11/12/2019 - - - 60 12 409 1 304 682,26 12/12/2019 16 4 000 416 040,00 - - - 13/12/2019 - - - 23 4 340 456 264,20 16/12/2019 - - - 46 9 660 1 021 158,60 17/12/2019 - - - 12 2 000 211 500,00 18/12/2019 2 513 53 762,40 30 2 513 264 794,81 20/12/2019 - - - 35 11 000 1 161 820,00 27/12/2019 - - - 26 10 000 1 062 400,00





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)



22,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé



470 000 collaborateurs



19e employeur mondial



67 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 janvier 2020)

Contacts

Analystes et Investisseurs Direction Juridique Corporate Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Olivia GUILLAUME

Tél. : +33 1 57 75 85 90

olivia.guillaume@sodexo.com





Pièce jointe