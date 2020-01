January 08, 2020 11:45 ET

NEOLIFE ANNONCE LE RESULTAT

DES EXERCICES DE BSA 2019

NEOLIFE avait attribué gratuitement le 17 mai 2019 à l’ensemble de ses actionnaires 34.478.103 BSA (code ISIN FR0013420247) avec une maturité au 31 décembre 2019. Ces BSA avaient une parité d’exercice de 1 action pour 2 bons de souscription et un prix d’exercice de 0,10€.

Suite aux dernières demandes d’exercices en date du 31 décembre 2019, NEOLIFE peut annoncer le résultat définitif ce cette opération : 30.671.440 BSA ont été exercés ce qui a donné lieu à la création de 15.335.720 nouvelles actions.

Sébastien Marin-Laflèche, Président du Directoire de NEOLIFE commente : « Cette augmentation de capital a été suivie par 89% de nos actionnaires, c’est un véritable succès ! Je remercie l’ensemble des actionnaires pour leur confiance et plus particulièrement l’ensemble des membres du directoire et du conseil de surveillance qui ont participé à cette opération de façon significative.

Cet apport de cash va permettre d’envisager sereinement le fort développement attendu de l’activité commerciale. »

Suite à la demande d’exercice en date du 7 janvier 2020 du solde des BSA détenus par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, le nombre d’actions composant le capital social s’élève à 51.686.879.

A titre d’information, le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des valeurs mobilières donnant accès à terme au capital (au 08/01/2020) :

Bons de Souscriptions par Actions Parité d'exercice Nombre

de BSA

émis Prix d'exercice BSA déjà exercés BSA restant à exercer Nb d’Action à créer Période d‘exercice BSA 2015 1 BSA = 1 A 6.003.640 0,40 € 4.597.186 1.406.454 1.406.454 Jusqu’au 31/12/2020 BSA 2017 5 BSA = 1 A 21.677.022 0,55 € 4.398.231 17.278.791 3.455.758 Jusqu’au 31/12/2022 BSA Bracknor 1 BSA = 1 A 363.636 1,10 € - 363.636 363.636 Jusqu’au 29/08/2021 BSA Bracknor 1 BSA = 1 A 266.667 0,75 € - 266.667 266.667 Jusqu’au 20/03/2022 BSA Bracknor 1 BSA = 1 A 769.232 0,52 € - 769.232 769.232 Jusqu’au 12/10/2022 BSA Bracknor 1 BSA = 1 A 454.546 0,44 € - 454.546 454.546 Jusqu’au 19/12/2022 TOTAL 29.534.743 8.995.417 20.539.326 6.716.293





NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

CONTACT

NEOLIFE®

Sébastien MARIN-LAFLECHE – Président du Directoire

04 78 25 63 08 - investors@neolife-solutions.com

