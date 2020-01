Communiqué de presse

Paris (France) – 8 janvier 2020 à 17h45

Ymagis : Eclair déploie ses solutions d’acheminement en salles au Brésil avec Quanta, intégrateur de technologies numériques pour le cinéma

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd'hui la conclusion d’un accord entre Eclair, la branche du Groupe consacrée aux services de contenu, et Quanta, basée à São Paulo, pour le déploiement au Brésil des solutions Eclair de réseau haut débit et d’acheminement de contenu numérique, incluant la plate-forme innovante EclairPlay de diffusion de contenu. L'offre de services commune a été conçue pour répondre aux besoins des producteurs, distributeurs et exploitants de cinéma au Brésil qui recherchent des solutions complètes de distribution de contenu numérique et d’acheminement haut-débit.

« La pertinence de l’offre Eclair permet d’attirer des acteurs réputés tels que Quanta, acteur majeur de la conversion numérique des cinémas au Brésil », a déclaré Jean Mizrahi, président-directeur général d’Ymagis. « En combinant leur large base de clients et nos solutions innovantes et économiques de distribution de contenu numérique, nous avons le potentiel de devenir un acteur clé de l’acheminement en salles en Amérique latine. »

Pour Luiz Fernando Morau, directeur du développement de Quanta, « Nous sommes fiers de travailler au Brésil avec Eclair pour développer leur réseau et déployer leurs solutions intelligentes de haut-débit et d’acheminement numérique. Avec des références éprouvées mondialement, leurs logiciels et plates-formes de distribution de pointe sont une solution idéale pour le marché brésilien. »

Spécialement conçue pour les exploitants de cinéma, les distributeurs, les agents commerciaux et les festivals de films, la plate-forme EclairPlay de téléchargement de contenu permet aux cinémas d'accéder à une gamme croissante de contenus DCP téléchargeable via un réseau haut-débit, ainsi qu'à des outils marketing et matériels promotionnels favorisant une programmation réussie et la création d'audience, en quelques clics. Il est actuellement disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, et bientôt en Norvège et en Turquie. EclairPlay est également conçu pour aider les ayant-droits à accroître la notoriété de leur marque globale, au-delà d’un contenu donné, grâce à des collections dédiées, la promotion des emplacements et une exposition stratégique du contenu ainsi que des actifs et des kits marketing.

A PROPOS D’ECLAIR

Née en 1907 peu après l’invention du cinéma, Eclair est une entreprise historique, innovante et respectée dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Eclair est la division du groupe Ymagis dédiée aux services de contenu. Pour plus d'informations, connectez-vous sur https://www.eclair.digital

A PROPOS DE QUANTA

Fondée en 1979, Quanta est à la pointe de l'industrie cinématographique au Brésil et le plus grand intégrateur de solutions de divertissement et d'infrastructures. Quanta possède la plus grande offre locative au Brésil dédiée au secteur audiovisuel, une installation de 15.000 m2 répartis en 5 studios pour les productions cinématographiques, publicitaires et photographiques. Chaque studio possède sa propre zone de production avec dressing, salles de bains et armoires. Le groupe Quanta développe des activités sur plusieurs marchés, notamment le cinéma, la télévision, les parcs aquatiques et d'attractions, les centres de divertissement familial, les centres commerciaux et les concept stores, ainsi qu'une large activité audiovisuelle pour les spectacles et événements.

Prochaine publication: 24 février 2020 (après Bourse) – chiffre d’affaires annuel 2019

Pièce jointe