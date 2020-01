January 08, 2020 11:45 ET

January 08, 2020 11:45 ET







COMMUNIQUÉ ÉTABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

ENTRE NEXITY ET ODDO BHF Paris, mercredi 8 janvier 2020





Au titre du contrat de liquidité confié par NEXITY à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :



61.519 titres

3.458.934,12 euros



Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :



100.948 titres

1.547.106,98 euros



Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 ont été exécutés :



4.773 transactions à l'achat

5.472 transactions à la vente



Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :



379.409 titres et 16.418.043,22 euros à l'achat

412.949 titres et 17.920.896,08 euros à la vente



______



Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP

Code ISIN : FR0010112524

Pièce jointe