LOS ANGELES, 08 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific est ravie d'annoncer qu'elle a achevé l'acquisition de la gamme de produits de biologie structurelle NeXtal Biotechnologies de Qiagen NV (NYSE: QGEN).



NeXtal se spécialise dans la production d'écrans et de plaques pour la cristallisation des protéines, une étape majeure dans le processus complexe des études sur la biologie structurelle et la conception de médicaments basés sur la structure. Les produits de NeXtal comprennent une gamme complète d'écrans de cristallisation fiables et de plaques de cristallisation EasyXtal qui sont actuellement vendus dans les secteurs universitaire, biotechnologique et pharmaceutique.

« Cette acquisition est un ajout passionnant à nos solutions de biologie structurelle existantes », a déclaré Ritesh Mittal, directeur général d'Anatrace. « La gamme de produits de cristallisation de NeXtal correspond à nos offres existantes dans ce domaine, qui incluent les produits Anatrace, Microlytic, et Molecular Dimensions. L'accent de NeXtal pour simplifier et accélérer le processus de cristallisation des protéines avec son offre de produits brevetés nous fournit une nouvelle façon de répondre aux besoins de nos clients : associer ces produits avec notre portefeuille existant devrait nous conduire à de nouvelles solutions qui renforceront le long héritage de cristallisation de NeXtal. »



« Le service client et la qualité des produits de NeXtal faisaient de la gamme un choix unique pour l'acquisition », a affirmé Ben Travis, PDG de Calibre Scientific. « L'accent que NeXtal place sur la simplification et la normalisation des processus, de la sélection à l'optimisation, s'accorde parfaitement avec l'engagement de Calibre Scientific à fournir à nos clients des solutions uniques et efficaces dans le domaine des sciences de la vie. L'ajout de NeXtal à la gamme de produits de Calibre Scientific renforce d'avantage notre engagement envers la communauté de la biologie structurelle et offre une solution complète pour répondre aux besoins de cristallographie de nos clients. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. La société s'engage à repousser les frontières de la science et de l'innovation au moyen d'une expertise interne associée aux acquisitions stratégiques qui contribuent à fournir un ensemble complet de produits, services et assistance à nos clients. Calibre Scientific représente un portefeuille de sociétés des sciences de la vie de niche, opérant dans divers secteurs verticaux clés, qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 90 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, diversifiant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.