Paris, 8 Janvier 2020 - CGG S.A. (CGG) annonce ce jour la sortie définitive de son activité d’acquisition de données sismiques marine.

Finalisation du partenariat marine avec Shearwater: Le partenariat stratégique dans l’acquisition sismique marine avec Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) a été finalisé ce jour. Ce partenariat porte sur (i) l’achat par Shearwater de 5 navires de haut de gamme, possédés conjointement par CGG Marine Resources Norge AS et Eidesvik Offshore ASA (“Eidesvik Offshore”), (ii) l’achat des équipements streamers de CGG et (iii) l’accès sécurisé de CGG à une capacité de navires pour ses futurs projets multi-clients.

JV commune avec Shearwater dans les équipements streamer: La création d’une joint-venture sous la marque Sercel, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans le domaine des équipements streamers pour l’acquisition sismique marine, progresse comme prévu et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2020.

Commentaire du Directeur général :

“Au cours de l’année 2019, nous avons mis en œuvre une étape importante de notre stratégie 2021. Nous sommes sortis des activités d’acquisition marine et fond de mer et avons arrêté nos activités d’acquisition terrestre. Nous nous réjouissons de cet accord de partenariat stratégique avec Shearwater pour nos programmes multi-clients et travaillons ensemble à la création de notre JV commune, sous la marque Sercel, spécialisée dans les équipements streamers “ a déclaré Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe