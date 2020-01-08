伟世通在2020年第21届CES上展出了即将在广汽全新纯电平台首款车型Aion LX上实现正式量产的座舱域控制器SmartCore。照片从左到右：广汽研究院院长王秋景、伟世通公司全球总裁Sachin Lawande、腾讯公司副总裁钟翔平、高通公司汽车计算业务负责人Shyam Krishnamurthy。全新的SmartCoreTM第三代高通骁龙汽车座舱平台并且搭载了腾讯车联TAI汽车智能系统。

伟世通在2020年第21届CES上展出了即将在广汽全新纯电平台首款车型Aion LX上实现正式量产的座舱域控制器SmartCore。照片从左到右：广汽研究院院长王秋景、伟世通公司全球总裁Sachin Lawande、腾讯公司副总裁钟翔平、高通公司汽车计算业务负责人Shyam Krishnamurthy。全新的SmartCoreTM第三代高通骁龙汽车座舱平台并且搭载了腾讯车联TAI汽车智能系统。

伟世通公司展示了最新的座舱域控制平台SmartCoreTM， 该产品即将在广汽全新纯电平台首款车型Aion LX上于2020年实现正式量产。SmartCore智能座舱内的多个ECU(电子控制单元)集成到一个控制器上，带来安全、体积、功耗，重量以及成本上的优势。是全球首款使用第三代高通骁龙汽车座舱平台的座舱域控制器。

伟世通公司展示了最新的座舱域控制平台SmartCoreTM， 该产品即将在广汽全新纯电平台首款车型Aion LX上于2020年实现正式量产。SmartCore智能座舱内的多个ECU(电子控制单元)集成到一个控制器上，带来安全、体积、功耗，重量以及成本上的优势。是全球首款使用第三代高通骁龙汽车座舱平台的座舱域控制器。

三方共同开启量产智能座舱的新时代

本次CES展示的全新SmartCore TM 是全球首款使用第三代高通骁龙汽车座舱平台的座舱域控制器

是全球首款使用第三代高通骁龙汽车座舱平台的座舱域控制器 伟世通SmartCoreTM与广汽的合作，也是业界首次将集成三个不同的座舱电子域的域控制器应用在量产车型上

拉斯维加斯, Jan. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球汽车座舱电子技术领导者伟世通在2020年第21届CES上展出了其智能一体化座舱的最新成果—— 搭载第三代高通骁龙汽车座舱平台的量产座舱域控制器SmartCoreTM。该产品即将在广汽全新纯电平台首款车型Aion LX上实现正式量产。

伟世通公司全球总裁Sachin Lawande、腾讯公司副总裁钟翔平和广汽研究院院长王秋景分别代表公司共同参加了全新SmartCoreTM的亮相仪式。

于本次CES之上公布的SmartCoreTM也是三方继去年CES宣布作开发自动驾驶技术以及数字化AI座舱解决方案后交出的最新答卷。经过一年多的共同开发，三方基于各自的技术平台优势，共同开发的SmartCoreTM第三代高通骁龙汽车座舱平台并且搭载了腾讯车联TAI汽车智能系统。

以SmartCoreTM 为核心的成熟座舱解决方案能够带来领先的车机体验，协助更多的整车厂商提供更为有效的差异化方案，致力于协助汽车厂跨入智能网联时代。

此番广汽Aion LX的量产意味着伟世通集成3个座舱域的SmartCoreTM域控制器平台项目的正式落地。数字仪表，信息娱乐和车身控制界面这三个座舱域首次集成在一起，用户只需滑动手指就可以轻松调整座椅，车外后视镜以及空调温度等功能。

本次量产的SmartCoreTM搭载了腾讯车联TAI汽车智能系统的核心技术和能力，以语音交互为主要方式，可实现高效、情感化的人机互动和车辆控制。同时，SmartCoreTM智能座舱注入了腾讯系丰富的内容娱乐及车主服务生态，并可结合出行场景特征和用户兴趣偏好，实现服务的主动推荐，为用户带来人性化的、极致的数字化体验。

作为业内首发第三代高通骁龙汽车座舱平台的量产智能座舱方案，它使用了高通全新的骁龙芯片，满足了新一代座舱电子系统所需的强大的算力和AI能力，并基于强大的CPU和 GPU，可支持多达6~8个显示屏，助力智能语音交互，增强现实和图像处理，为实现智能电子座舱提供了硬件平台支持。

“我们很高兴展示了与腾讯和广汽研究院进行智能座舱的合作成果，”Sachin表示，“广汽Aion LX代表了整合数字座舱的未来，而未来的数字化座舱将由一个域控制器推动多个显示屏，同时在更低的能耗的情况下，提供更高的算力，这一点尤其适合电动汽车。在汽车技术变革的潮流中，伟世通将不断为驾驶舱数字化、集中计算和自动驾驶领域提供解决方案，这次广汽Aion LX就是最好的范例。”

广汽研究院院长王秋景表示：“广汽集团一直致力于成为移动生活价值创造者，近几年来紧跟行业发展趋势，深度布局智能网联、新能源汽车技术发展。由广汽研究院自主正向开发的ADiGO（智驾互联）生态系统，完美融合了伟世通SmartCoreTM座舱软件架构系统、腾讯TAI汽车智能系统及高通硬件平台，将汽车消费者带来智趣出行、智享体验、智能服务的美好移动生活体验。与伟世通、腾讯、高通的战略合作，是广汽研究院‘整合创新’战略的具体行动实践，也是对未来美好移动生活方式的一次伟大探索。”

腾讯公司副总裁钟翔平表示：“智能网联、自动驾驶成为信息产业和汽车产业的融合的交汇点。在这个趋势下，腾讯与伟世通、广汽研究院三方在汽车智能座舱、自动驾驶方面展开联合探究。一年以来，三方取得了令人欣喜的成果。腾讯希望陆续把‘生态车联网’的理念落实到与伟世通和广汽研究院共同研发的产品和服务中，让出行体验更加人性化、智能化。”

高通科技负责产品管理的高级总监Shyam Krishnamurthy说：“随着车载座舱拥有越来越丰富的信息娱乐和驾驶员辅助功能，车机系统变得越来越复杂，因此降低系统复杂度，可以最大限度地降低成本和能源消耗，同时最大限度地提高系统性能。随着我们进入电动化时代，高通科技期待继续与伟世通合作，以应对复杂的挑战。”

伟世通座舱域控制平台SmartCoreTM通过将智能座舱内的多个ECU(电子控制单元)集成到一个控制器上，带来安全、体积、功耗，重量以及成本上的优势。通过基于互联生态的无缝人机交互，实现一流的驾驶体验。

伟世通与合作伙伴们将继续围绕数字座舱、集中计算和自动驾驶展开联合开发和成果共享，探索座舱电子领域技术创新。

伟世通

伟世通公司是一家全球性科技公司，为全球几乎所有主要的汽车制造商设计、研发并制造创新的座舱电子产品和智能网联汽车解决方案。伟世通公司是全球领先的驾驶信息、抬头显示、多功能信息显示、车载信息娱乐解决方案、智联入门娱乐系统、SmartCore™座舱电子整体解决方案和车联网解决方案提供商；伟世通还为全球汽车行业提供嵌入式多媒体和智能设备互联软件解决方案。伟世通总部位于美国密歇根州范布伦镇，在全球18个国家设有40多个分支机构，拥有大约1万名员工。伟世通2018年的销售额约为30亿美元。更多信息敬请访问www.visteon.com。

伟世通在中国

伟世通进入中国近26年，中国目前已经成为伟世通在全球最大和发展最快的市场。本着在安全、便捷环境中提供丰富驾驶体验的宗旨，伟世通不断将领先科技和高质量产品引进中国。目前伟世通在中国有数家大型合资企业，设有10个生产基地、4个技术中心和 1个客户服务中心。

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