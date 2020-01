LOS ANGELES, Jan. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, bekanntzugeben, dass es die Übernahme von NeXtal Biotechnologies von Qiagen NV (NYSE: QGEN) und seiner Sparte für Strukturbiologie-Produkte abgeschlossen hat.



NeXtal ist spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger Screens und Platten für die Kristallisation von Proteinen. Dies ist ein wichtiger Schritt im komplexen Prozess von Strukturbiologiestudien und strukturbasiertem Wirkstoffdesign.Zu den Produkten von NeXtal zählt ein umfassendes Sortiment zuverlässiger Screens für die Kristallisation sowie die urheberrechtlich geschützten EasyXtal Kristallisationsplatten. Gegenwärtig werden diese an die Wissenschaft, Biotechnologie- und Pharmaindustrie verkauft.

„Diese Übernahme bedeutet eine spannende Ergänzung unserer bestehenden Strukturbiologie-Lösungen“, so Ritesh Mittal, General Manager bei Anatrace. „Die Kristallisations-Produktlinie von NeXtal passt hervorragend zu unseren Lösungen in diesem Bereich, zu denen bereits Produkte von Anatrace, Microlytic und Molecular Dimensions gehören.Der Fokus von NeXtal auf die Vereinfachung und Beschleunigung des Kristallisationsprozesses von Proteinen mitsamt seiner urheberrechtlich geschützten Produktlösungen bietet uns neue Möglichkeiten, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass die Kombination dieser Produkte mit unserem bestehenden Portfolio uns zu neuen Lösungen führen wird, die die langjährige herausragende Arbeit von NeXtal im Bereich Kristallisation untermauern werden.“



„Der Kundensupport und die Produktqualität von NeXtal machten diese Sparte zu einer erstklassigen Wahl für eine Übernahme“, so Ben Travis, CEO von Calibre Scientific.„Der Fokus von NeXtal auf die Vereinfachung und Standardisierung von Prozessen, vom Screening bis hin zur Optimierung, geht mit dem Engagement von Calibre Scientific einher, unseren Kunden einzigartige und effiziente Lösungen im Bereich Life Science anzubieten.Durch die Aufnahme von NeXtal in die Produktfamilie von Calibre Scientific stärken wir unser Engagement für die Strukturbiologie und bieten eine umfassende Lösung für die Anforderungen unserer Kunden im Bereich Kristallographie.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche.Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen von Wissenschaft und Innovation zu verschieben. Es kombiniert dazu internes Know-how mit strategischen Übernahmen, um Kunden ein differenziertes und umfassendes Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Supportleistungen zu bieten.Calibre Scientific steht für ein Portfolio von Nischenunternehmen im Bereich Life Science in verschiedenen wichtigen Märkten, die wie kein anderer in der Lage sind, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu bewältigen.Wir sind weltweit in über 90 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen.Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an – mit zunehmender Diversifizierung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboratorien auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.calibrescientific.com oder bei Brice Geoffrion, Director of Business Development, unter bgeoffrion@calibrescientific.com , oder +1 (310) 651-8285.