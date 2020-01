Résultats du 1er semestre 2019-2020

Communiqué de presse - Paris, France - le 8 janvier 2020 à 23h00

Activités profitables et renforcement de l’organisation en vue des lancements du 2nd semestre 2019-2020

Confirmation des objectifs annuels pour l’exercice 2019-2020

Le 1er semestre de l’exercice 2019-2020 s’est achevé le 30 septembre 2019 et les résultats provisoires ont été examinés par le Conseil d’administration du 8 janvier 2020. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation. Le rapport des Commissaires aux comptes sera émis après la finalisation de la vérification de l’annexe et du rapport semestriel d’activité.

Faits marquants du 1er semestre clos le 30 septembre 2019 :

Bonne performance de Rollercoaster Tycoon Touch

Saisonnalité moins forte des activités de licence au 1 er semestre 2019-2020

semestre 2019-2020 Juin 2019 : Accords de distribution pour l’Atari VCS avec Walmart et GameStop

Septembre 2019 : Accord de distribution sur les Shows TV Codebreaker et Player Up

Septembre 2019 : Partenariat avec la plate-forme de streaming de jeux rétro Antstream Arcade pour l’Atari VCS

Projets opérationnels pour le 2nd semestre 2019-2020 :

Atari Games : Sortie des jeux mobiles Mob Empire (ex-Krysha) et RCT Stories

: Sortie des jeux mobiles Mob Empire (ex-Krysha) et RCT Stories Atari VCS : Finalisation des contenus et lancement

Finalisation des contenus et lancement Atari Casino : Tests en cours (hiver 2019-2020) pour une exploitation directe dans plusieurs pays d’Afrique

Tests en cours (hiver 2019-2020) pour une exploitation directe dans plusieurs pays d’Afrique Atari Partners : Atari Token : Renégociation en cours avec Infinity Networks Limited (INL) compte tenu du retard pris par INL - Pong Token : Plateforme disponible et phase de test en au 1er trimestre 2020 pour cette crypto-devise pour les jeux en monnaie réelle

Autres faits marquants :

Avril 2019 : Cotation secondaire sur le segment Nasdaq First North Premier Growth Market à Stockholm

Septembre 2019 : Conclusion d’un accord avec Legalist aux termes duquel cette dernière a convenu de verser 0,9 M€ à Atari Interactive en échange d’une partie des profits futurs à recevoir par Atari dans les procès de contrefaçon de marque. Cette somme qui a été portée en dette financière sera imputée sur le produit éventuel de ces procédures. Si ces dernières s’avèrent infructueuses, cette somme serait définitivement acquise au Groupe conformément à l’accord

Application de l’IFRS 16 (retraitement des loyers) donne lieu à la reconnaissance d’un droit d’usage de 2,5 M€ (actif long terme) et d’une dette financière de 2,6 M€.

Au vu de la saisonnalité attendue sur l’exercice 2019-2020, avec une activité plus importante au 2ème semestre, le Groupe réitère son objectif annuel.

« Nous continuons d’investir sur le long-terme, avec une stratégie de croissance rentable portée par nos nouveaux jeux et la console Atari VCS », a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari. « Nos objectifs de croissance et de génération de trésorerie restent prioritaires, avec pour finalité l’accroissement de la valeur du portefeuille de jeux et de la marque Atari ».

Résultats du 1er semestre 2019-2020

IFRS, en M€ 2019/2020

(avril – sept.) 2018/2019

(avril – sept.) Variation

% Chiffre d’affaires en millions d'euros 10,7 10,8 -0,42% Coût des ventes (1,3) (2,7) MARGE BRUTE 9,4 8,1 +16,49% En % du chiffre d’affaires 87,7% 75,0% Frais de recherche et développement (4,6) (3,1) Frais marketing et commerciaux (2,0) (1,5) Frais généraux et administratifs (2,1) (1,7) Autres produits et charges d'exploitation - 0,5 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 0,7 2,2 -68,03% Autres produits et charges opérationnels (0,0) (0,2) RESULTAT OPERATIONNEL 0,7 2,0 -64,67% Coût de l'endettement financier (0,0) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,5) 0,0 Impôt sur les bénéfices (0,0) (0,2) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 0,1 1,8 Part attribuable au Groupe 0,1 1,8 Part attribuable aux Intérêts minoritaires (0,0) (0,0)

La stratégie est axée sur le développement du catalogue de jeux avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie (« Atari Games ») et les jeux en monnaie réelle (« Atari Casino »), le développement de l’Atari VCS (« Atari VCS ») et les projets connexes notamment dans les blockchain (« Atari Partners »). Au 1er semestre de l’exercice, la mise en œuvre de cette stratégie s’est accompagnée d’un renforcement des équipes opérationnelles, avec un effectif de 22 personnes à la fin de la période, à comparer à 20 au 30 septembre 2018.

Pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2019, le Groupe Atari enregistre un chiffre d’affaires de 10,7 M€, à comparer à 10,8 M€ pour le même semestre de l’exercice précédent. Le niveau d’activité reflète principalement une saisonnalité plus forte des revenus de licences sur le 2ème semestre, permettant en particulier de favoriser la mise en place de contenus dédiés à l’Atari VCS (lancement au dernier trimestre 2019-2020). Cette évolution est également due à un lancement plus important de nouveaux jeux au second semestre par rapport au premier semestre de l’exercice en cours.

Le niveau de marge brute, à 87,7% du chiffre d’affaires de la période contre 75,0% pour la période précédente, reflète l’évolution favorable du mix produits, l’exercice précédent ayant été marqué par une vente ponctuelle de produits physiques.

Les principaux postes de coûts sont en ligne avec les attentes du Groupe et reflètent les efforts consentis pour mettre en œuvre une nouvelle accélération de la croissance en s’appuyant sur ses 4 branches d’activités. Les frais de R&D recouvrent les investissements dans les franchises Atari et RollerCoaster Tycoon, avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie. Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 2,0 M€ au titre du 1er semestre de l’exercice 2019-2020, reflétant un effort sur toutes les activités du Groupe. Les frais généraux et administratifs sont en progression de 0,4 M€ au 30 septembre 2019, leur montant traduisant le développement de l’activité et le renforcement des équipes.

Les autres produits et charges d’exploitation n’enregistrent aucun mouvement au 30 septembre 2019. Au 30 septembre 2018, le montant net des autres produits et charges d’exploitation s’élevait à +0,5 M€ et correspondait à la vente au profit de THQ Nordic de 2 franchises (Alone in the Dark et Act of War) non stratégiques pour Atari.

Dans ce contexte, le Groupe Atari dégage un résultat opérationnel courant de +0,7 M€ au 1er semestre 2019-2020, à comparer à +2,2 M€ au 1er semestre 2018-2019. Atari table sur une saisonnalité plus forte des activités de licences et le lancement de l’Atari VCS au 2ème semestre pour atteindre son objectif de croissance annuelle de la profitabilité.

Les autres produits et charges financières sont non récurrents et principalement liés à la cotation secondaire des actions Atari sur le segment First North du NASDAQ à Stockholm.

Le Groupe Atari utilise ses reports déficitaires et n’enregistre aucune charge d’impôt sur le semestre.

Bilan au 30 septembre 2019

ACTIF (en millions d’euros) 30.09.2019 31.03.2019 Immobilisations incorporelles 16,1 13,5 Immobilisations corporelles 2,5 0,0 Actifs financiers non courants 8,7 5,4 Impôts différés actifs 2,0 2,0 ACTIFS NON COURANTS 29,3 20,9 Stocks 0,1 0,2 Clients et comptes rattachés 5,7 3,0 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 0,5 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,4 8,5 Actifs détenus en vue de la vente - - ACTIFS COURANTS 9,8 12,4 TOTAL ACTIF 39,1 33,3





PASSIF (en millions d’euros) 30.09.2019 31.03.2019 Capital 2,6 2,6 Primes d’émission 8,0 8,0 Réserves consolidées 12,7 9,0 Résultat net part du Groupe 0,1 2,7 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 23,4 22,3 Intérêts minoritaires (0,0) (0,0) CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 23,3 22,2 Provisions pour risques et charges non courantes 0,7 0,7 Dettes financières non courantes 3,2 0,6 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 0,1 0,2 PASSIFS NON COURANTS 3,9 1,4 Provisions pour risques et charges courantes 0,1 0,1 Dettes financières courantes 1,0 0,1 Dettes fournisseurs 6,7 5,3 Dettes d'impôts exigibles - - Autres passifs courants 4,1 4,3 PASSIFS COURANTS 11,9 9,7 TOTAL PASSIF 39,1 33,3

Les états financiers consolidés tiennent compte des impacts cumulatifs de la norme IFRS16 appliquée à compter du 1er avril 2019. Ainsi, les immobilisations corporelles enregistrent les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location pour 2,5 M€, et les passifs locatifs liés à l’application de la norme IFRS 16 sont inclus dans les postes « Dettes financières non courantes » et « Dettes financières courantes » pour respectivement 2,3 M€ et 0,3 M€.

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 4,9 M€ de créances commerciales de maturité à plus d’un an, celles-ci représentaient 2,8 M€ au 31 mars 2019.

Les autres passifs courants enregistrent notamment 2,5 M€ de produits constatés d’avance au titre des précommandes de l’Atari VCS.

Perspectives 2019/2020

Sur la base de la saisonnalité attentue et des lancements du second semestre de l’exercice 2019-2020, le Groupe réitère ses objectifs, à savoir l’accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation du portefeuille de jeux et de la marque Atari.

Le second semestre sera marqué par plusieurs projets importants, en particulier :

ATARI GAMES

Poursuite du développement du jeu mobile Citytopia avec un lancement progressif dans différents pays, permettant de cibler les territoires présentant le meilleur taux de fidélisation et de monétisation ;

Poursuite du développement du jeu mobile Days of Doom, un des premiers jeux de survie sur plateformes mobiles. Il est introduit progressivement, pays par pays, avec les mêmes objectifs de rétention et de monétisation ;

Lancement du jeu mobile Mob Empire (ex-Krysha) : ce jeu de simulation basé sur le moteur de RCT Touch s’inscrit dans un environnement de type Las Vegas. Le ton du jeu combine humour et approche de type « cartoon ».

Lancement de RollerCoaster Tycoon Touch (RCT) Story, un nouvel opus présentant un mode de jeu différent.

ATARI CASINO

Lancement des premiers jeux d’argent réel au Kenya.

ATARI VCS

Préparation du lancement commercial et négociation de partenariats de contenus avec les premiers envois prévus pour mars 2020 aux États-Unis ;

Les revenus de l’Atari VCS contribueront au chiffre d’affaires du Groupe à compter des livraisons.

ATARI PARTNERS

Renégociation à venir avec INL, compte tenu du retard pris par INL dans la levée de fonds et le développement du projet de l’Atari Token ;

Tests en environnement de production pour le Pong Token, crypto-devise pour les jeux en monnaie réelle ; le Groupe Atari, seul en charge de ce second projet, a mené à bien le développement de la plateforme technique sur le blockchain permettant d’émettre et de gérer cette crypto-devise.

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft , Sony et Nintendo. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 8 janvier 2020 à 23h00.

ANNEXES

Trésorerie nette au 30 septembre 2019

Trésorerie nette (en millions d’euros) 30.09.2019 31.03.2019 OCEANEs 2003 - 2020 - (0,6) Dettes sur loyers (IFRS 16) (2,3) - Non courant 0,7 (0,6) OCEANEs 2003 - 2020 (0,6) - Dettes sur loyers (IFRS 16) (0,3) - Engagements sur instruments financiers (0,0) (0,1) Courant (1,0) (0,1) Endettement financier brut (3,2) (0,7) Trésorerie et équivalents trésorerie 3,4 8,5 TRESORERIE NETTE 0,2 7,8





Tableau des flux de trésorerie

Tableau des flux de trésorerie (en millions d’euros) 30.09.2019 31.03.2019 Résultat de l'exercice 0,1 2,7 Charges et produits sans effets sur la trésorerie Dotation (reprise) amortissements & provisions sur actifs non courants 2,9 4,1 Charges (produits) liés aux stocks options et assimilées 0,5 0,8 Plus-values/ Moins-values de cession - 0,2 Autres charges calculées (1,2) (1,1) Coût de l'endettement financier - - Charges d'impôts (exigible et différée) 0,0 (1,3) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2,4 5,4 Impôts versés (0,0) (0,1) Variation du besoin en fonds de roulement : Stocks 0,0 0,0 Créances clients et comptes rattachés (1,8) 0,6 Fournisseurs et comptes rattachés 1,4 (0,4) Autres actifs et passifs (2,2) (0,9) FLUX NETS DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (0,2) 4,6 Décaissements sur acquisition ou augmentation : Immobilisations incorporelles (4,8) (7,1) Immobilisations corporelles (0,6) - Actifs financiers non courants (0,0) (0,3) Encaissements sur cessions ou remboursement : Immobilisations incorporelles - - Immobilisations corporelles - - Actifs financiers non courants 0,0 0,2 FLUX NETS DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (5,4) (7,2) Fonds nets reçus par : Augmentation de capital - 7,7 Emission d’emprunts - - Mouvements sur actions propres - 0,4 Fonds nets décassés par : Intérêts et frais financiers nets versés - - Remboursement d'emprunts - - Mouvements sur actions propres (0,1) - Variation des prêts et avances consenties - 0,0 Autres flux liés aux opérations de financement 0,3 (0,2) FLUX NETS DES OPERATIONS DE FINANCEMENT 0,2 8,2 Incidence des variations du cours des devises 0,3 0,1 VARIATION DE TRESORERIE NETTE (5,1) 5,4 Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 8,5 3,1 Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 3,4 8,5 VARIATION DE TRESORERIE NETTE (5,1) 5,4 Analyse de la trésorerie de clôture Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,4 8,5 Découverts bancaires inclus dans les dettes financières courantes - -

Pièce jointe