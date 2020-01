January 09, 2020 01:30 ET

9 janvier 2020

TRAFIC DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019

Activité passage du Groupe : nombre de passagers +0,8%, trafic +3,5%, coefficient d’occupation +0,7pt









Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 4,7% + 5,0% 87,1% + 0,3 Amérique du nord + 5,0% + 8,2% 88,8% + 2,6 Amérique latine + 3,6% + 2,2% 87,1% - 1,2 Asie + 6,6% + 6,4% 87,3% - 0,2 Afrique-Moyen Orient + 0,9% + 0,7% 83,7% - 0,2 Caraïbes-Océan Indien + 6,1% + 4,8% 87,1% - 1,1 Court et Moyen-Courrier - 3,2% - 0,4% 82,0% + 2,4 Total groupe + 3,2% + 4,0% 86,2% + 0,7

4 6,9 millions de passagers, +1,4%

Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 4,3% - 3,8% 89,0% + 0,5

4 0,9 million de passagers, -3,1%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 2,6% + 3,5% 86,4% + 0,7

4 7,7 millions de passagers, +0,8%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 3,9% - 4,1% 58,5% - 4,9

Agenda

20 février 2020: présentation des résultats annuels 2019

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Décembre Cumul Total activité passage réseaux* 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 6 878 6 786 1,4% 87 624 85 619 2,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 627 20 786 4,0% 263 499 255 405 3,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 101 24 330 3,2% 299 606 292 184 2,5% Coefficient d’occupation (%) 86,2% 85,4% 0,7 87,9% 87,4% 0,5 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 388 2 274 5,0% 28 320 27 435 3,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 961 17 107 5,0% 213 664 206 919 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 633 19 711 4,7% 240 774 233 957 2,9% Coefficient d’occupation (%) 87,1% 86,8% 0,3 88,7% 88,4% 0,3 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 670 619 8,3% 8 760 8 257 6,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 759 4 397 8,2% 62 245 58 858 5,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 358 5 102 5,0% 69 677 66 223 5,2% Coefficient d’occupation (%) 88,8% 86,2% 2,6 89,3% 88,9% 0,5 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 326 317 2,8% 3 664 3 452 6,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 062 2 998 2,2% 34 753 33 004 5,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 516 3 395 3,6% 39 135 36 765 6,4% Coefficient d’occupation (%) 87,1% 88,3% (1,2) 88,8% 89,8% (1,0) Asie Passagers transportés (milliers) 565 528 7,1% 6 659 6 419 3,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 830 4 539 6,4% 58 008 56 157 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 533 5 189 6,6% 64 124 62 079 3,3% Coefficient d’occupation (%) 87,3% 87,5% (0,2) 90,5% 90,5% 0,0 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 479 480 (0,2%) 5 484 5 581 (1,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 762 2 743 0,7% 31 157 31 575 (1,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 299 3 269 0,9% 36 955 37 816 (2,3%) Coefficient d’occupation (%) 83,7% 83,9% (0,2) 84,3% 83,5% 0,8 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 346 329 5,4% 3 753 3 726 0,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 548 2 431 4,8% 27 500 27 325 0,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 926 2 757 6,1% 30 883 31 075 (0,6%) Coefficient d’occupation (%) 87,1% 88,2% (1,1) 89,0% 87,9% 1,1 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 490 4 513 (0,5%) 59 304 58 184 1,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 666 3 679 (0,4%) 49 835 48 486 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 468 4 618 (3,2%) 58 832 58 226 1,0% Coefficient d’occupation (%) 82,0% 79,7% 2,4 84,7% 83,3% 1,4

* Air France et KLM

Transavia

Décembre Cumul Transavia 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 868 896 (3,1%) 16 581 15 828 4,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 634 1 698 (3,8%) 30 303 28 392 6,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 836 1 918 (4,3%) 32 867 30 850 6,5% Coefficient d’occupation (%) 89,0% 88,5% 0,5 92,2% 92,0% 0,2

Total groupe activité passage**

Décembre Cumul Total groupe** 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 7 746 7 682 0,8% 104 205 101 447 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 23 261 22 485 3,5% 293 802 283 797 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 937 26 248 2,6% 332 473 323 034 2,9% Coefficient d’occupation (%) 86,4% 85,7% 0,7 88,4% 87,9% 0,5

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Décembre Cumul Total groupe 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 734 765 (4,1%) 8 467 8 656 (2,2%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 255 1 208 3,9% 14 609 14 364 1,7% Coefficient de remplissage (%) 58,5% 63,4% (4,9) 58,0% 60,3% (2,3)





Activité Air France

Décembre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 4 107 4 098 0,2% 52 532 51 449 2,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 637 12 058 4,8% 154 024 147 729 4,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 906 14 293 4,3% 177 154 171 368 3,4% Coefficient d’occupation (%) 84,8% 84,4% 0,4 86,9% 86,2% 0,7





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 413 1 336 5,7% 16 845 16 128 4,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 454 9 831 6,3% 124 235 118 677 4,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 197 11 421 6,8% 141 282 135 650 4,2% Coefficient d’occupation (%) 85,7% 86,1% (0,4) 87,9% 87,5% 0,4





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 695 2 762 (2,4%) 35 687 35 321 1,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 183 2 227 (2,0%) 29 788 29 052 2,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 709 2 873 (5,7%) 35 872 35 718 0,4% Coefficient d’occupation (%) 80,6% 77,5% 3,1 83,0% 81,3% 1,7





Décembre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 343 348 (1,5%) 3 789 3 807 (0,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 647 597 8,4% 7 356 7 124 3,2% Coefficient de remplissage (%) 53,0% 58,3% (5,3) 51,5% 53,4% (1,9)

Activité KLM

Décembre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 2 771 2 688 3,1% 35 092 34 170 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 990 8 729 3,0% 109 476 107 676 1,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 195 10 036 1,6% 122 452 120 815 1,4% Coefficient d’occupation (%) 88,2% 87,0% 1,2 89,4% 89,1% 0,3





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 975 937 4,0% 11 475 11 307 1,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 507 7 276 3,2% 89 428 88 242 1,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 435 8 291 1,7% 99 492 98 307 1,2% Coefficient d’occupation (%) 89,0% 87,8% 1,2 89,9% 89,8% 0,1





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 796 1 751 2,6% 23 617 22 863 3,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 483 1 452 2,1% 20 047 19 433 3,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 759 1 745 0,8% 22 960 22 508 2,0% Coefficient d’occupation (%) 84,3% 83,2% 1,1 87,3% 86,3% 1,0





Décembre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 391 417 (6,3%) 4 678 4 849 (3,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 608 611 (0,4%) 7 253 7 239 0,2% Coefficient de remplissage (%) 64,3% 68,3% (4,0) 64,5% 67,0% (2,5)

