L’IDI signe un protocole exclusif d’entrée au capital de CDS Groupe,

acteur de référence dans le monde de la réservation d’hôtels dédiée aux voyages d’affaires

Paris, le 9 janvier 2020 – L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce la signature d’un protocole exclusif en vue de son entrée au capital de CDS Groupe, l’une des principales plateformes de réservation hôtelière dédiée aux voyages d’affaires.

Cette opération, la première pour CDS Groupe, sera réalisée aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara et François Machenaud. IDI investira environ 15 m€ pour une participation minoritaire importante au côté du management qui reste majoritaire. Access Capital Partners contribuera au financement de l’opération par une dette unitranche.

Créé en 2001 par son actuel directeur général, Ziad Minkara, CDS Groupe est un HBT (hotel booking tool) éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées pour une clientèle de grands comptes et d’agences de voyages spécialisées dans le voyage d’affaires. La société propose à ses clients une solution intégrée permettant la réservation d’hôtels, avec un accès à plus d’un million et demi d’hébergements à travers le monde, et offrant également des solutions de paiement, de facturation ainsi qu’un reporting personnalisé. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d’hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d’hébergement fixée par ses clients, la solution de CDS contribue à simplifier la gestion de l’ensemble des flux liés aux réservations hôtelières.

CDS Groupe, basé en région parisienne et comprenant une trentaine de salariés, a réalisé un volume d’affaires d’environ 90 m€ en 2019. Le groupe connaît une croissance organique soutenue depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie ainsi qu’à la signature de nouveaux grands comptes.

Avec le soutien et l’accompagnement de son nouveau partenaire IDI, CDS Groupe a l’ambition d’accélérer son développement auprès de grands groupes et d’agences de voyages et soutenir sa croissance européenne.

Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe, déclare : « CDS Groupe a poursuivi en 2019 sa croissance forte, lui permettant de consolider sa place de leader indépendant français de la distribution hôtelière d'affaires. Pour nous accompagner dans notre nouvelle stratégie, nous avons choisi l’IDI comme partenaire. Ensemble nous voulons désormais positionner CDS Groupe comme la référence de la solution hôtelière B to B globale. Nous le ferons en nous appuyant sur nos valeurs communes : esprit d'entreprendre, vision long terme ainsi que sur les 50 ans d’expérience continue d'IDI dans l'accompagnement d’entreprises en croissance. »

Marco de Alfaro, Partner et membre du comité exécutif de l’IDI d’ajouter : « Nous sommes ravis d’accompagner CDS. Son fondateur Ziad Minkara, grâce à son dynamisme et à sa juste vision des enjeux du secteur, a réussi à positionner CDS comme l’un des leaders des HBT. Le marché de ce dernier se développe rapidement, et CDS entend maintenant entamer une nouvelle phase où la priorité sera à la croissance organique et à la croissance externe. »

Et Jonathan Coll, Directeur de participations à l’IDI, de conclure : « Nous avons été immédiatement séduits par le parcours de CDS, la qualité de ses équipes et la pertinence de la solution développée qui a su répondre aux attentes de ses clients (grands comptes et agences de voyage) notamment face au défi de la transformation digitale et le tout en totale transparence. En retour de la confiance que nous accordent Ziad et François, nous voulons leur donner tous les moyens nécessaires pour leur permettre de continuer à innover, à anticiper les mutations du monde de l’hôtellerie et ainsi accélérer le déploiement de CDS tant en France qu’à l’international. »

A propos de CDS Groupe :

CDS Groupe est une centrale de réservation hôtelière spécialisée dans les déplacements professionnels. Grâce à un investissement fort dans son département R&D, CDS Groupe est en mesure de développer des solutions centrées sur les besoins réels de ses clients afin d’y répondre de manière efficiente. Ses solutions techniques permettent ainsi de proposer une offre globale multi-canal répondant aux attentes de chacun de ses clients.

A propos de l'IDI ( www.idi.fr ) :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,68 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA





