January 09, 2020 02:00 ET

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. TAMMIKUUTA 2020 KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar on solminut kattavan ohjelmiston huolto- ja tukisopimuksen australialaisen terminaalioperaattorin Patrick Terminalsin kanssa. Sopimus kattaa yrityksen Brisbanen ja Sydneyn AutoStrad-terminaalien laitteiden automaatiojärjestelmät. Sopimus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja se astui voimaan marraskuusta 2019 alkaen.

Patrick Terminals on Australian johtava terminaalioperaattori, ja se käsittelee vuosittain yli kolme miljoonaa TEU:ta. Yhtiöllä on neljä Australian teknisesti edistyneimpiin kuuluvaa satamaterminaalia strategisesti tärkeissä paikoissa: Brisbanen AutoStrad -terminaali, Sydneyn AutoStrad -terminaali, East Swanson Dock -terminaali Melbournessa ja Fremantle-konttiterminaali länsi-Australiassa.

Patrick Terminalsilla on tällä hetkellä 120 manuaalista ja automaattista Kalmarin konttilukkia. Kalmar on toimittanut ohjelmiston 78:aan Brisbanen ja Sydneyn terminaaleissa toimivaan automaattiseen konttilukkiin. Kalmar on huolehtinut asiakkaan laitteiden ohjelmiston huolto- ja tukipalveluista vuodesta 2012, ja yritykset ovat siitä lähtien tehneet jatkuvasti läheistä yhteistyötä teknologian parantamiseksi.



Uuden sopimuksen mukaisesti Kalmar tarjoaa ohjelmistohuollon ja -tuen, johon kuuluu 24/7-päivystyspalvelu. Sopimus kattaa myös kaikki muut automaatioratkaisun osa-alueet, mukaan lukien alustojen yhteensopivuus, jatkuva parantaminen ja optimointi, ongelmien korjaaminen ja ratkaisun kokonaisvaltainen, koko sen eliniän kestävä huolto. Palvelut toimittaa Kalmarin Aasian ja Tyynenmeren alueen asiakaspalvelutiimi, joka sijaitsee Sydneyssä.



Michael Houen, National Automation Manager, Patrick Terminals: ”Kumppanuus Kalmarin kanssa takaa meille toiminnan kannalta kriittisen automaatioteknologian jatkuvan tuen. Se antaa meille vakautta, joka mahdollistaa tuottavuuden jatkuvan parantamisen ja vähentää käyttökustannuksia.”



Mika Seppä, johtaja, asiakas- ja projektipalvelut, Kalmar: ”Tämä sopimus auttaa Patrick Terminalsia parantamaan nykyistä huippuluokan automaatioratkaisua niin, että he saavuttavat yhä parempaa tuottavuutta alhaisemmilla käyttökustannuksilla. Kumppanuutemme on kuluneiden seitsemän vuoden aikana kehittynyt erittäin menestyksekkääksi, ja odotamme innolla, että pääsemme tulevaisuudessa ottamaan entistäkin suurempia edistysaskelia yhdessä.”



Lisätietoja medialle:

Mika Seppä, johtaja, asiakas- ja projektipalvelut, Kalmar puh.: +1 562 618 4846, mika.seppa@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 13 000 henkilöä. www.cargotec.com



