Brussel, donderdag 9 januari 2020 om 08.30 uur (CET) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) de afgelopen dagen verschillende transparantiemeldingen naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% verschillende keren is overschreden. Hier is een samenvatting van de verschillende bewegingen:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 3 januari 2020 3,06% 0,50% 3,56% 3 januari 2020 2,94% 0,62% 3,56%

De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.

Bijlages