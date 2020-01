Jyske Bank forventer på baggrund af et resultat før skat på godt 1,2 mia. kr. i 4. kvartal et resultat før skat på knap 3,1 mia. kr. i 2019. Resultat efter skat forventes på ca. 2,4 mia. kr., hvilket er godt 400 mio. kr. højere end præciseringen for 2019 i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal.

Resultatet er ikke revideret.

Årsrapporten 2019 offentliggøres den 25. februar 2020.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

