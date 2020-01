Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

9. januar 2020





Nykredit Realkredit A/S forbereder udstedelse af Senior Non-Preferred Notes

Nykredit Realkredit A/S har udpeget ING, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis and Nykredit Bank til at forestå udbud af en EUR-denomineret udstedelse i benchmarkstørrelse af Senior Non-Preferred Notes (seniorgæld, der kan nedskrives i tilfælde af afvikling).

Transaktionen udbydes på markedsvilkår og er underlagt dansk lovgivning.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, underdirektør Nicolaj Legind Jensen på telefon 44 55 11 10, eller Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21.

