January 09, 2020 04:00 ET

January 09, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 9.1.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa Advantage DCT 100HS -pehmopaperilinjan, siistauslaitoksen ja laajan automaatiojärjestelmän Alas Doradasille El Salvadoriin. Tilaus sisältää myös Valmet Performance Center -sopimuksen, joka koskee tuotannon tehostamista teollisen internetin avulla. Alas Doradas vastaa uudella pehmopaperilinjalla laadukkaiden pehmopaperituotteiden kysynnän kasvuun paikallisilla markkinoilla. Linjan on määrä käynnistyä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

”Yhteistyömme Valmetin kanssa alkoi koneen uusinnalla, jossa puristinosa päivitettiin Advantage ViscoNip -puristimella Advantage ReDry -teknologiaan yhdistettynä. Saavuttamamme tulokset osoittivat, että tarvitsemme Valmetin teknologiaa erottuaksemme kilpailijoista ja noustaksemme edelläkävijäksi Keski-Amerikan pehmopaperimarkkinoilla. Sitäkin tärkeämpää on yhteistyö Valmetin kaltaisen luotettavan kumppanin kanssa. Tämä on meille pitkän kumppanuuden ensimmäinen askel. Valmet on täyttänyt ja ylittänyt odotuksemme luotettavana kumppanina yhteistyömme aikana”, sanoo Alas Doradasin toimitusjohtaja Paul Ekman.

”Valintamme Alas Doradasin ensisijaiseksi kumppaniksi on meille tärkeä luottamuksen osoitus. Arvostamme yhteistyösuhdettamme erittäin paljon. Uusi Advantage DCT -pehmopaperikone varustetaan uusimmalla teknologialla, mikä todistaa, että roolimme teknologiajohtajana ja neuvonantajana täyttää asiakkaan tarpeet tärkeillä Etelä-Amerikan markkinoilla”, sanoo Valmetin Etelä-Amerikan myyntijohtaja Kent Nika.

Yhtiöillä on yhteinen tavoite: Alas Doradasin laajentumissuunnitelman toteutus ja laadukkaiden pehmopaperituotteiden valmistus asiakkaille.

Alas Doradasin ja Valmetin tiimi

Toimituksen tekniset tiedot

Uuden pehmopaperikoneen leveys on 2,8 metriä ja suunnittelunopeus 2 000 m/min. Uusi kone kasvattaa Alas Doradasin laadukkaiden WC-paperien, lautasliinojen ja talouspyyhkeiden tuotantoa 35 000 tonnilla vuodessa.

Valmetin toimitus sisältää pehmopaperinvalmistuslinjan, kokonaisen siistauslaitoksen ja Advantage DCT 100HS -pehmopaperikoneen. Koneessa on OptiFlo-perälaatikko ja valurautainen Valmet-jenkkisylinteri sekä Advantage-teknologiaa, kuten ViscoNip-puristin, AirCap-huuva, WetDust-pölynkäsittelyjärjestelmä ja SoftReel-rullain. Toimitukseen kuuluu myös laaja automaatiojärjestelmä, joka sisältää Valmet DNA -ohjausjärjestelmän, Valmet IQ -laadunohjauksen, teollisen internetin sovelluksia, Valmet Performance Center -sopimuksen ja pehmopaperilinjan käytön koulutussimulaattorin. Suunnittelu, valvonta, koulutus, käynnistys ja käyttöönotto kuuluvat myös toimitukseen.

Tietoa asiakkaasta

Alas Doradas on yksi Keski-Amerikan kolmesta suurimmasta pehmopaperin tuottajasta. Yhtiö tunnetaan ympäristöystävällisistä käytännöistään: se käyttää tuotannossaan raaka-aineena vain kierrätyspaperia. El Salvadorissa sijaitsevassa tehtaassa hyödynnetään edistynyttä eurooppalaista teknologiaa huippulaatuisten pehmopaperituotteiden tuotannossa. Tällä hetkellä Alas Doradas valmistaa yksinkertaista ja kaksikerroksista WC-paperia, paperipyyhkeitä ja talouspaperia kuluttajakäyttöön.

Lisätietoja:

Kent Nika, Sales Director, South America, Valmet, +46 54 17 14 88, kent.nika[at]valmet.com

Jan Erikson, VP Sales, Valmet, +46 54 17 14 90, jan.erikson[at]valmet.com

VALMET

Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää:www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite