January 09, 2020 04:06 ET

Finanskalenderen for Kapitalforeningen Jyske Portefølje, afdeling FX Alpha II KL, administreret af investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S, er for 2020 således:

Dato Begivenhed 26.02.2020 Offentliggørelse af foreningens Årsrapport 2019 17.03.2020 Afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling 26.08.2020 Offentliggørelse af foreningens halvårsrapport for første halvår 2020

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck,

tlf. 89 89 24 81.

Vedhæftet fil