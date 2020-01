Papendrecht, 9 januari 2020

Begin deze week heeft zich een incident voorgedaan aan boord van de FPSO die momenteel door de Vanguard van China naar Brazilië wordt vervoerd. Tijdens de reis voert een door de werf aangewezen aannemer werkzaamheden uit aan boord van de FPSO, ter voorbereiding op de aflevering van de FPSO aan de operator in Brazilië later deze maand. Deze activiteiten maken deel uit van de verantwoordelijkheden van de betreffende Chinese werf. Zes werknemers van de aannemer, allen met de Braziliaanse nationaliteit, hebben illegaal een schoonmaakmiddel geconsumeerd dat zich aan boord van de FPSO bevond.

Deze vloeistof wordt doorgaans gebruikt voor ontvettingsdoeleinden en bevatte naar alle waarschijnlijkheid een mengsel van ethanol en het zeer giftige methanol. De zes personen meldden dit ongeveer 36 uur na consumptie aan onze bemanning, toen ernstige ziekteverschijnselen optraden. Onze bemanning heeft daarop direct actie ondernomen. De Vanguard heeft haar koers verlegd richting de kust van Zuid-Afrika en gelijktijdig is een medische evacuatie per helikopter georganiseerd. Helaas is een van de getroffen personen overleden voordat de medische hulp ter plaatse was. De overige vijf personen werden met succes geëvacueerd en in het ziekenhuis opgenomen in Durban, Zuid-Afrika, waar zij momenteel succesvol herstellen van de vergiftiging.

Boskalis betuigt zijn deelneming aan de familie en geliefden van de overleden persoon.

Boskalis wil benadrukken dat de onderneming een strikt zero tolerance beleid voert met betrekking tot alcohol op haar offshore-schepen. De FPSO en Vanguard hebben hun reis naar Brazilië inmiddels hervat.

