Papendrecht, 9 de Janeiro de 2020

No início desta semana, ocorreu um incidente a bordo da FPSO que está sendo transportada da China para o Brasil pelo Vanguard. Durante a viagem, uma empresa contratada, designada pelo estaleiro, está realizando trabalhos de preservação a bordo da FPSO. Estes serviços fazem parte das atividades de pré-entrega do estaleiro antes da entrega da FPSO à operadora no Brasil, ao final deste mês. Seis pessoas empregadas pela contratada designada, todas com nacionalidade brasileira, consumiram ilegalmente um líquido de limpeza encontrado a bordo da FPSO.

Este líquido é uma substância normalmente utilizada para desengorduramento, presumivelmente contendo uma mistura de etanol e metanol, este último severamente tóxico. As pessoas afetadas relataram o fato à nossa equipe aproximadamente 36 horas após o consumo, neste momento sinais graves de adoecimento estavam se tornando aparentes. Ação rápida e imediata foi tomada por nossa equipe a bordo. O Vanguard mudou de rumo para a costa da África do Sul e uma evacuação médica por helicóptero foi organizada. Lamentavelmente, uma das pessoas afetadas faleceu antes da assistência médica chegar ao local. As outras cinco pessoas foram evacuadas com sucesso, hospitalizadas em Durban, África do Sul e estão se recuperando da intoxicação com sucesso.

A Boskalis expressa suas mais profundas condolências à família e aos entes queridos da pessoa falecida.

A Boskalis gostaria de enfatizar que possui uma política rígida de tolerância zero em relação ao consumo de álcool em seus navios offshore. A FPSO e o Vanguard retomaram recentemente sua jornada ao Brasil.