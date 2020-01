QUÉBEC, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer que sa filiale indépendante Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement pour les marchés industriels et municipaux, a sécurisé plusieurs projets de filtres à cartouches faits de polyester renforcé de fibre de verre (FRP) et de raccords flexibles, totalisant 3,5 M $.



Piedmont a obtenu un bon de commande, pour ses filtres à cartouches faits de FRP, dédié à ce qui sera la plus grande usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (SWRO) au monde. Située au Moyen-Orient, elle traitera jusqu'à 900 000 m3/jour. « Nous ne pouvions pas être plus fiers d’avoir remporté cet incroyable projet. Cela nous aidera certainement à gagner d'autres importants projets tout en augmentant notre carnet de commandes et en renforçant notre liste de références », a déclaré Ties Venema, directeur général de Piedmont.

Pour ce même secteur d'activité, Piedmont s'est également vu attribuer d'autres projets significatifs. En Tunisie plus particulièrement, pour la deuxième fois consécutive, l'équipe fournira des filtres en FRP pour deux (2) usines de dessalement SWRO de taille moyenne (50 000 m3/jour). L'équipe livrera également, dans quelques mois, un important projet en Arabie saoudite, qui comprendra quatre (4) unités de FRP, traitant un total de 24 480 m3/jour. De plus, Piedmont a récemment été ajouté à la liste des fournisseurs approuvés par l'armée égyptienne. Cela leur permettra de soumissionner sur les prochaines usines de dessalement d’eau de mer à grande échelle et offrira de bonnes opportunités de croissance dans cette région en plein essor.

Par ailleurs, Piedmont a remporté plusieurs autres projets, tant pour les lignes d’affaires de raccords flexibles que pour les FRP, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Inde et à Singapour au cours des cinq (5) derniers mois. « Notre carnet de commandes actuel est plus élevé qu'il ne l'a jamais été, ce qui nous donne confiance quant à une croissance significative des activités de Piedmont par rapport à notre dernier exercice financier », a ajouté Ties Venema.

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

