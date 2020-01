VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que la gamme de produits à base de CBD de la société, HowlBrands, figurera en premier plan sur le maillot du Toronto Wolfpack RLFC (le « Toronto Wolfpack » ou « TWP ») tout au long de la saison 2020 de la Super League RLF. Le placement de produits de la gamme de crèmes et de compléments sportifs à base de CBD d’HowlBrands sur les uniformes à domicile et à l’extérieur du TWP, représentera une première en matière de publicité de produit à base de CBD dans le domaine du sport professionnel, offrant ainsi à la société une visibilité précieuse à un public engagé déjà familiarisé avec le sport de gladiateur qu’est le rugby.



En octobre 2019, le partenaire sportif exclusif en matière de CBD d’AgraFlora, le Toronto Wolfpack, a été promu à la compétition de la Super League RLF 2020 positionnant ainsi le TWP dans les plus hauts niveaux de la ligue anglaise de rugby, avec une portée de diffusion internationale touchant de plus de 250 000 000 de foyers. Le Toronto Wolfpack a généré 704 millions de vues uniques grâce aux articles imprimés et sur le Web tout au long de la saison 2019, ainsi que 40,4 millions de vues attribuées à l’annonce mondiale de son produit Rugby Strength.

Par l’entremise d’un accord exclusif de fabrication et de distribution avec le Toronto Wolfpack et HowlBrands, AgraFlora se positionne au centre du marché florissant des produits de performance infusés de CBD et du vaste public des sports professionnels. Cet accord exclusif est renforcé par la récente promotion du TWP en Super League et par le statut d’équipe sportive professionnelle transatlantique, offrant ainsi à AgraFlora une plate-forme remarquable pour conquérir des parts de marché importantes dans les segments de la nutrition sportive et de la réadaptation physique.

La gamme de produits de HowlBrands est développée et formulée par une équipe de professionnels de la santé et d’experts en santé naturelle, ne contient aucun THC ni OGM, et possède les accréditations sans gluten, végétalienne et biologique.

La société annonce également qu’elle a émis 800 000 actions ordinaires à un prix présumé de 0,25 $ par action en faveur de Vendure Genetics Labs Inc., et ce, en vertu d’une entente d’approvisionnement modifiée datée du 16 décembre 2019.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T : (604) 398-3147

Pour plus d’informations :



AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E : ir@agraflora.com

T : (800) 783-6056



Pour les communications en français d’AgraFlora :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI

