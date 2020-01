Bilan Semestriel du Contrat de liquidité

conclu avec Oddo BHF SCA

Vélizy-Villacoublay, le 9 janvier 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2019 :



72 979 actions Dassault Systèmes, et

16 461 865,12 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;

Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 ont été exécutés :

4 059 transactions à l’achat ;

4 417 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

494 151 titres et 65 962 036,80 € à l’achat ;

484 765 titres et 65 040 890,40 € à la vente.







