香港, Jan. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为庆祝农历子鼠年来临,首间也是唯一一间全球公务航空公司,维思达公务机正式推出独一无二的日本深度探索之旅。该行程是秘境名胜旅游体验 ——VistaJet World的项目之一,致力于为客人度身订造独一无二的深度探索游,游历多个国家。



随着一月的脚步到来,人们纷纷张灯结彩,迎接农历新年。在这新的一年,日本将继续成为最受亚洲旅客欢迎的旅游目的地之一。在这普天同庆的佳节,维思达公务机为旅客量身定制日本深度探索之旅。从东京相扑的秘密到轻井泽郊外的宁静,从京都的艺妓文化到大分县的乡村传统,维思达公务机邀客人开启一段终生难忘的独家日本之旅。

东京

无论在何时何地,客人都可以搭乘维思达公务机,轻松开始旅程。在东京与世界顶级的相扑选手近距离接触,在赛前晚宴聚会上结识本年度相扑冠军,在比赛正式开始之前向他们请教成功的秘诀。上一节电影《杀死比尔》的武术指导导口哲朗(Tetsuro Shimaguchi)的私家剑术课程,感受日本武士的精神。如果是美食爱好者,更可以在当地顶级餐厅主厨的带领下参观清晨的东京筑地鱼市场,让最地道的日本美食唤醒一段感官盛宴。

轻井泽

有东京后花园之称的轻井泽小镇是风景如画的村庄,坐拥郁郁葱葱的山脉和湍急汹涌的河流。 Shishi-iwa House是一家由普利兹克建筑奖获得者(The Pritzker Architecture Prize)坂茂(Shigeru Ban)设计的精品酒店。1月17日至2月17日期间,开业不久的酒店将为维思达公务机的客人推出特别定制服务;不但可以在这宁静的居亭中休养生息,更可以在毗连森林中的轻井泽町白丝瀑布净身沐浴,以及品尝当地的长野葡萄酒、轻井泽威士忌或该地区种植的十多种茶。另外还可以安排私人导赏,欣赏Shishi-iwa House酒店的精美艺术收藏品,包括日本具体美术协会(Gutai)大师和国际抽象表现主义画家吉原治良(Jiro Yoshihara)、今井俊光(Toshimitsu Imai)、赵无极(Zao Wou-Ki)和冈瑟·佛格(Günther Förg)的名作。

京都

在日本的文化之都——京都参观全国最为技术精湛的西阵纺织厂,亲眼目睹日本国宝级传统工艺品的制作过程。了解如何以1200多年历史悠久的技术打造精美的和服。在京都最古老的公园-丸山公园的垂枝樱花掩映之中,与茶和熏香大师一起体验艺妓晚餐和传统仪式。

大分

在日本九州岛的大分市开启一段独特的日本温泉文化之旅。大分市位于全日本温泉口最多的地方,而这些温泉也形成了当地传统文化重要的一部分。在大分的丰收节中,温泉扮演着至关重要的象征角色。来与当地人一起在稻田里种水稻、唱着世代相传的歌曲,然后见证献给众神的古老神乐表演。

维思达公务机的首席商务官Ian Moore解释道:“近年来,日本已成为亚洲旅客-尤其是中国游客,最受欢迎的目的地之一。随着2019年第三季度我司的中国和日本市场呈现出两位数的同比增长, VistaJet World秘境名胜旅游体验决定为2020年春节假期的度假客人推出这款终极定制日本体验。

维思达公务机会员不仅可在旅游高峰期间享受飞机运力的保证,而且仅需按照实际飞行小时付费,享受维思达公务机卓越服务的同时,开启无与伦比的个性化深度探索之旅。”

维思达公务机推出的VistaJet World 秘境名胜旅游体验,务求根据客人需要和喜好,在多个国家度身订造独一无二的深度探索旅游;由穿越智利阿塔卡马沙漠追踪日食轨迹,到阿根廷沉醉于独家葡萄酒之旅,深入充满活力且多采多姿的印度神秘世界,或加入南非和马达加斯加的反偷猎野生动物园前线队伍 ——VistaJet World秘境名胜旅游体验的多样化,配合致臻完美的服务,成就出独家定制旅程的首选。

有关VistaJet World秘境名胜旅游体验的更多信息,请浏览 https://www.vistajet.com/privateoffice

关于维思达公务机 (VistaJet)

维思达公务机是首间及唯一一间公务航空公司。维思达公务机的70多架银色机身红条纹的公务机机队已将许多企业、政府和私人客户送抵187个国家,覆盖全球96%的地区。Thomas Flohr于 2004年成立维思达公务机,率先开创了创新的航班商业模式,即客户只需承担实际飞行小时的费用,就可获得整个机队的候命,而无需涉及与飞机所有权有关的责任与资产风险。维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了中远程航班时数客制化订购方案,方便客户随时随地启航。客户还可以通过业内首个点对点预订应用程序或24小时全球团队预约一次性的飞行服务。

维思达公务机为维思达国际控股旗下资产之一。维思达国际控股是全球公务机飞行方案领袖,融合提供创意飞行方案的公司独特组合,网罗公务航空业的主要功能:全球飞行覆盖、飞机租赁买卖和融资服务,以及科技基础设施的研发。

更多信息,请浏览:vistajet.cn

VistaJet and its subsidiaries are not U.S. direct air carriers. VistaJet Limited is a European air carrier that operates 9H registered aircraft under its Maltese Air Operator Certificate No. MT-17. VistaJet US Inc. and VistaJet Online and Mobile Services Limited are air charter brokers and do not operate aircraft. All VistaJet-owned and U.S. registered aircraft are operated by properly licensed U.S. direct air carriers.

