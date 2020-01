香港, Jan. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為慶祝農曆子鼠年來臨,首間也是全球唯一一間公務航空公司,維思達公務機特別推出獨一無二的日本深度探索之旅。此行程是秘境名勝旅遊體驗 ——VistaJet World的項目之一,致力於為客人度身訂造獨一無二的深度探索遊,遊歷多個國家。



隨著一月的腳步到來,人們紛紛張燈結綵,迎接農曆新年。在新的一年,日本預計將繼續成為最受亞洲旅客歡迎的旅遊目的地之一。適逢普天同慶的佳節,維思達公務機為旅客度身定造日本深度探索之旅。從東京相撲技的秘密到輕井澤郊外的寧靜,從京都的藝妓文化到大分縣的鄉村傳統,維思達公務機邀客人開啟一段終生難忘的獨家日本之旅。

東京

無論在何時何地,客人都可以搭乘維思達公務機,輕鬆開始旅程。在東京與世界頂級的相撲手近距離接觸,在賽前晚宴聚會上結識本年度相撲冠軍,並在觀看他們的比賽前請教成功的秘訣。或由電影《標殺令》的武術指導導口哲朗(Tetsuro Shimaguchi)私人教授劍術,感受日本武士道的精神。如果是美食愛好者,更可以在當地頂級餐廳主廚的帶領下參觀清晨的東京築地魚市場,讓最地道的日本美食呈獻一場感官盛宴。

輕井澤

有東京後花園之稱的輕井澤小鎮乃風景如畫的村莊,坐擁鬱鬱蔥蔥的山脈和湍急洶湧的河流。 Shishi-iwa House是一家由普里茲克建築獎(The Pritzker Architecture Prize)得主坂茂(Shigeru Ban)設計的精品酒店。1月17日至2月17日期間,開業不久的酒店將為維思達公務機的客人推出特別定制服務;不但可以在這寧靜的居停中休養生息,更可以在毗連森林中的輕井澤町白絲瀑布淨身沐浴,以及品嘗當地的長野葡萄酒、輕井澤威士忌或該地區種植的十多種茗茶。另外還可以安排私人導賞,欣賞Shishi-iwa House酒店的精美藝術收藏品,包括日本具體美術協會(Gutai)大師和國際抽象表現主義畫家吉原治良(Jiro Yoshihara)、今井俊光(Toshimitsu Imai)、趙無極和Günther Förg的名作。

京都

在日本的文化之都——京都參觀全國最為技術精湛的西陣紡織廠,親眼目睹日本國寶級傳統工藝品的製作過程。瞭解如何以1200多年歷史的悠久技術打造精美的和服。在京都最古老的公園-丸山公園的垂枝櫻花掩映之中,與茶和熏香大師一起體驗藝妓晚餐和傳統儀式。

大分

在日本九州的大分市開啟一段獨特的日本溫泉文化之旅。大分市位於全日本溫泉口最多的地方,而這些溫泉也形成了當地傳統文化重要的一部分。在大分的豐收節中,溫泉扮演著至關重要的象徵角色。體驗與當地人一起在稻田裡種水稻、唱著世代相傳的歌曲,然後見證獻給眾神的古老神樂表演。

維思達公務機的首席商務官Ian Moore解釋道:「近年來,日本已成為亞洲旅客-尤其是中國遊客,最受歡迎的目的地之一。隨著2019年第三季度我司的中國和日本市場出現兩位數的同比增長, VistaJet World秘境名勝旅遊體驗決定為2020年春節假期的度假客人推出這款極致定制日本體驗。

維思達公務機會員不僅可在旅遊高峰期間獲得飛機供應的保證,而且僅需按照實際飛行小時付費,享受維思達公務機卓越服務的同時,開啟無與倫比的個性化深度探索之旅。」

維思達公務機推出的VistaJet World 秘境名勝旅遊體驗,務求根據客人需要和喜好,在多個國家度身訂造獨一無二的深度探索旅遊;由穿越智利阿塔卡馬沙漠追蹤日食軌跡,到阿根廷沉醉於獨家葡萄酒之旅,深入充滿活力且多采多姿的印度神秘世界,或加入南非和馬達加斯加的反偷獵野生動物園前線隊伍 ——VistaJet World秘境名勝旅遊體驗的多元化,配合致臻完美的服務,成就出獨家定制旅程的首選。

有關VistaJet World秘境名勝旅遊體驗的更多資訊,請瀏覽 https://www.vistajet.com/privateoffice

關於維思達公務機 (VistaJet)

維思達公務機是首間及唯一一間公務航空公司。維思達公務機的70多架銀色機身紅條紋的公務機機隊已將許多企業、政府和私人客戶送抵187個國家,覆蓋全球96%的地區。Thomas Flohr于 2004年成立維思達公務機,率先開創了創新的航班商業模式,即客戶只需承擔實際飛行小時的費用,就可獲得整個機隊的候命,而無需涉及與飛機所有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計畫為客戶提供了中遠端航班時數客制化訂購方案,方便客戶隨時隨地啟航。客戶還可以通過業內首個點對點預訂應用程式或24小時全球團隊預約一次性的飛行服務。

維思達公務機為維思達國際控股旗下資產之一。維思達國際控股是全球公務機飛行方案領袖,融合提供創意飛行方案的公司獨特組合,網羅公務航空業的主要功能:全球飛行覆蓋、飛機租賃買賣和融資服務,以及科技基礎設施的研發。

更多資訊,請瀏覽:vistajet.cn

VistaJet and its subsidiaries are not U.S. direct air carriers. VistaJet Limited is a European air carrier that operates 9H registered aircraft under its Maltese Air Operator Certificate No. MT-17. VistaJet US Inc. and VistaJet Online and Mobile Services Limited are air charter brokers and do not operate aircraft. All VistaJet-owned and U.S. registered aircraft are operated by properly licensed U.S. direct air carriers.

