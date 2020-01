AS LHV Group

January 09, 2020 09:30 ET

Moody’s Investors Service uuendas AS-ile LHV Pank reitinguhinnangut. Investeerimisjärgu tasemel stabiilse väljavaatega krediidireiting kinnitati samal tasemel kui aasta tagasi.



Moody’s Investors Service’i poolt AS-ile LHV Pank kinnitatud reitingud:

Pika-ja lühiajaline vastaspoolte riskihinnang A3 (cr)/Prime-2(cr)

Pika-ja lühiajaline vastaspoole riski reiting A3/Prime-2

Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting Baa1

Välis- ja kohalikus valuutas lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2

Baaskrediidihinnang (BCA) baa3

Kohandatud baaskrediidihinnang baa3

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on stabiilne

Reitingute määramisel hindas Moody’s LHV Panga kohustuste kvaliteeti, krediidikõlbulikkust ja ka Eesti pangandussektori seisukorda. Reitingutega kinnitab Moody’s, et LHV finantsprofiil on tugev nagu ka võime teenindada võetud kohustusi.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 430 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab 202 000 klienti. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 aktiivset klienti.





