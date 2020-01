Avec son nombre de clients doublé et cette nouvelle levée de fonds, « 2019 fût une année extraordinaire », selon son PDG



LONDRES, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Receipt Bank, première plateforme de pré-comptabilité au monde, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds, pour un total de 73 millions USD (55 millions GBP / 65 millions EUR) en titres de participation et emprunts. Il s’agit de la troisième levée de fonds réalisée depuis 2016. Ce tour de table a été mené par Insight Partners, rejoint par Augmentum Fintech avec la participation des investisseurs existants, Kennet Partners et la Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC. Receipt Bank et ses actionnaires ont été conseillés par Harris Williams.

Les fonds seront utilisés pour étendre la gamme de produits de Receipt Bank, et poursuivre sa rapide expansion en Europe, en Australie et en Amérique du Nord.

La société a doublé sa clientèle en 2019, portant le nombre total d'entreprises utilisant la plateforme à plus de 360 000.

La technologie brevetée de machine learning de Receipt Bank récupère des informations financières auprès de multiples sources, les numérise et les catégorise, améliorant de manière spectaculaire la productivité des experts-comptables et de leurs équipes. À ce jour, plus de 50 000 professionnels de la comptabilité utilisent Receipt Bank à travers le monde. La plateforme traite et stocke 45 nouvelles données financières à chaque seconde à partir de facturettes, comptes bancaires et factures.

Adrian Blair, PDG de Receipt Bank, a commenté : « Cet investissement soutient la mission de Receipt Bank : aider les experts-comptables à en faire plus, en permettant à des millions de petites entreprises de gagner du temps dans leur gestion financière et ainsi de se focaliser sur leur croissance. Notre technologie de machine learning permet aux experts-comptables d'améliorer significativement leur productivité et leurs services aux petites entreprises, étendant ainsi le marché du conseil aux entreprises. Nous sommes impatients d'utiliser ces fonds pour développer de nouveaux produits et services. »

« L'addition d'Augmentum à nos investisseurs actuels, Insight, Kennet et CIBC, renforce notre conseil d'administration et nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance ambitieux, après une année 2019 extraordinaire. »

Jason Ewell, associé administrateur d'Insight Partners et membre du conseil d'administration de Receipt Bank, a commenté : « La puissante technologie de machine learning de Receipt Bank permet aux entreprises et à leurs experts-comptables de consacrer davantage de temps à l'accompagnement de leurs clients dans la gestion de leur entreprise et moins de temps aux tâches administratives. »

Tim Levene, PDG d'Augmentum Fintech, a déclaré : « Une comptabilité digitale permet à la fois aux entreprises de gagner du temps et de réaliser des économies, et la technologie de Receipt Bank en fait un leader évident dans ce secteur. »

Receipt Bank est une des sociétés de technologie britanniques à l’expansion la plus rapide. Elle automatise la comptabilité pour permettre aux entreprises de gagner du temps et d'économiser de l'argent sur leurs taxes. La plateforme permet aux experts-comptables et à leurs collaborateurs de gagner jusqu’à une heure par client chaque semaine et évite aux petites entreprises 120 heures d'administration financière chaque année.

Receipt Bank est une société londonienne installée en France depuis 2016. L’équipe basée à Paris compte aujourd’hui 25 personnes, concentrées uniquement sur l'accompagnement des experts-comptables français. 900 cabinets sont utilisateurs de la solution en France. Plus de 30 000 clients utilisent Receipt Bank en France. Près d’1 million de factures sont traitées par mois en France, c’est 20 factures envoyées par minute, soit 1 toute les 3 secondes, jour et nuit. Le bureau français affiche pour la 4ème année consécutive un taux de croissance de plus de 100%. Receipt Bank a des partenariats avec les principales institutions de la profession de l’expertise comptable : le CSOEC, le CJEC, l’IFEC, ECF, France Défi, ATH, … La solution a été désignée “meilleur coup de coeur du congrès 2015” par la communauté Compta Online, dès la première année de son arrivée en France, et a été lauréat du Palmarès du Monde du Chiffre en 2019.

