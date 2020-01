COCONUT CREEK, Floride, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) a annoncé avoir passé une commande auprès de CFM International pour un maximum de 60 moteurs LEAP atteignant un montant de près de 900 millions de dollars au prix catalogue. Cela comprend à la fois des commandes fermes et en option de moteurs LEAP-1A et LEAP-1B, que la société proposera à ses clients exploitant des avions Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. Ces moteurs tout juste commandés seront livrés en 2020 et viendront s'ajouter aux huit moteurs LEAP actuellement détenus par la société.



« Comme nous l'avons expliqué précédemment, nos clients continuent d'exprimer leur volonté d'emprunter des moteurs de rechange lorsqu'ils en ont besoin plutôt que de posséder un grand nombre de moteurs qui sont généralement sous-utilisés », a déclaré Charles F. Willis, président et PDG. « Cette préférence a renforcé l'utilisation des moteurs LEAP que nous possédons déjà, et nous sommes convaincus que notre programme, ConstantAccess, entre autres, continuera d'accroître l'efficacité, et par conséquence la valeur ajoutée, pour nos clients. Nous sommes ravis de montrer notre confiance envers le marché, de soutenir le programme LEAP et d'investir dans des emplois, à la fois au niveau national et international, en passant la commande la plus importante de l'histoire de près de 40 ans de la Société. »

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des orientations futures et qui ne sont pas garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons pas à les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats discutés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant être à l'origine de cette différence comprennent, sans s'y limiter : les conséquences sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution du prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, notamment les taux de croissance des marchés et autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et à la location de moteurs à réaction et d'aéronefs ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, de recouvrer les montants impayés et de maîtriser les coûts et les dépenses ; les modifications des taux d'intérêt et la disponibilité de capital, tant pour nous que pour nos clients ; notre capacité à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires affectant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes ; la valeur marchande des moteurs et des autres actifs de notre portefeuille ; et les risques décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Scott B. Flaherty

Directeur financier

(561) 349-9989