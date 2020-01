Communiqué de presse

VENTE DE 4 IMMEUBLES POUR UN MONTANT DE 42 M€

- Concrétisation des accords prévus avec la Banque des Territoires

- Poursuite du développement des services co-working

Artea a signé la vente en VEFA de quatre immeubles situés dans les Arteparc de Lille-Lesquin et de Sophia-BIOT pour un montant total de 42 M€.

Ces immeubles ont été vendus à des sociétés détenues à 60% par Artea et 40% par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et financés à plus de 65% par de la dette.

Tous bénéficieront du label EFFINERGIE + qui certifie les bâtiments dont les performances énergétiques vont au-delà des exigences réglementaires RT 2012.

Les deux immeubles situés à BIOT obtiendront en outre le label BBC EFFINERGIE 2017 associés à une démarche E+C- et certifiés HQE. Ils seront connectés via le premier smart-grid électrique du groupe ARTEA qui mutualisera centrale photovoltaïque, batteries et bornes de recharges de véhicules électriques.

À noter que ces ventes ont été aménagées afin de permettre à Artea d’exploiter une partie de ces immeubles via son offre de coworking et de coliving.

Artea a été conseillé par François Roussel de l’étude des Notaires du Quai Voltaire dans le cadre de la réalisation de ces transactions.

Poursuite du développement des services co-working

Après le succès d’un 1er espace de coworking d’une surface totale de 2 500 m² dans l’Arteparc de Lille-Lesquin, ces nouveaux immeubles vont permettre à ARTEA d’intensifier le développement de ses espaces de coworking et autres services :

Agrandissement dès le 2 ème semestre 2020 de l’offre de coworking sur l’Arteparc de Lille-Lesquin avec de nouveaux bureaux privatifs disponibles sur 2 800 m²,

semestre 2020 de l’offre de coworking sur l’Arteparc de Lille-Lesquin avec de nouveaux bureaux privatifs disponibles sur 2 800 m², Elargissement de l’offre sur l’Arteparc de Lille-Lesquin au 1 er semestre 2021 avec l’ouverture d’un premier espace de coliving d’une surface de 2 300 m², et

semestre 2021 avec l’ouverture d’un premier espace de coliving d’une surface de 2 300 m², et Ouverture fin 2020 d’un espace de coworking à BIOT dans l’Arteparc de Sophia Antipolis sur 2 400 m².

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 28 février 2020

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 64 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Julien MOURET

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : jmouret@actifin.fr

Pièce jointe