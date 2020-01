BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 9 Janvier 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC ODDO BHF SCA

Au titre du contrat de liquidité confié par SOCIETE BIC à ODDO BHF, à la date du 31/12/2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

· 32 088 titres

· 964 870.40 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au

compte de liquidité dédié :

· 13 169 titres

· 2 390 514.77 euros

Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 ont été exécutés :

· 2 557 Transactions à l'achat

· 2 545 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

· 207 714 titres et 12 848 281.77 euros à l'achat

· 208 165 titres et 12 902 955.76 euros à la vente





Contacts







Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes - sophie.palliez@bicworld.com Relations Investisseurs: +33 1 45 19 52 00 Contacts Presse: +33 1 45 19 51 51 Michèle Ventura

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com

Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com

Agenda 2019 (toutes les dates sont à confirmer)

Résultats Annuels 2019 12 Février 2020 Webcast Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Webcast Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Réunion

