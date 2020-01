Paris, 9 janvier 2019 – 17:45 CET - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce sa participation prochaine à la conférence suivante :

Digital Medecine & Medtech Showcase, San Francisco, 13-15 janvier Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, présentera aux investisseurs la stratégie de Pixium Vision et une actualisation du développement clinique. Mardi 14 janvier à 10:00 (PST) – Salle Davidson – niveau 4 à l’hôtel Parc 55

55 Cyril Magnin St, San Francisco



Pixium Vision rencontrera à cette occasion des investisseurs existants et potentiels au cours de la J.P. Morgan Healthcare Conference qui se tiendra à San Francisco à la même période.

A PROPOS DE PRIMA

Le système Prima est conçu pour restaurer la vision chez des patients aveugles du fait de dystrophie rétiniennes – un très important besoin médical non couvert. Le système intègre un implant sous-rétinien miniaturisé sans fil et un dispositif visuel externe. La puce photovoltaïque de 2x2 millimètre et 30 microns d’épaisseur est constituée de 378 électrodes. Implanté sous la rétine par chirurgie peu invasive, il agit comme un panneau solaire miniature activé par un signal infra-rouge transmettant un signal issu du traitement des images captées par une mini-caméra. La caméra et la technologie de projection sont intégrées dans une paire de lunettes de réalité augmentée, qui constitue avec l’’implant le système Prima. Le système est conçu pour des patients atteints de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l’Age (DMLA) ou de Rétinite Pigmentaire (RP). En ours d’évaluation Clinique en France chez 5 patients atteints de forme sèche de DMLA, le système Prima bénéficie également d’une autorisation d’essai clinique de faisabilité chez 5 patients aux Etats-Unis.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

