Primäres Endpunktziel wurde mit 45,5 % Gesamtansprechrate, einschließlich 20 % vollständigem Ansprechen, in der 145-Patienten-Studie übertroffen

Einreichung der Biologics License Application (BLA) voraussichtlich im dritten Quartal 2020

LAUSANNE, Schweiz, Jan. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist, vermeldete heute positive Ergebnisse der an 145 Patienten durchgeführten klinischen Phase-2-Schlüsselstudie zu Loncastuximab-Tesirin (ADCT-402) zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL).

Bislang hat Loncastuximab-Tesirin bei einer breiten Population von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, selbst bei schwer behandelbaren Patienten, eine Gesamtansprechrate von 45,5 % erreicht (66/145 Patienten), die ein vollständiges Ansprechen von 20 % und ein partielles Ansprechen von 25,5 % umfasste.Zum Vergleich: Die Gesamtansprechrate in der mit 183 Patienten durchgeführten klinischen Phase-1-Studie von Loncastuximab-Tesirin lag bei der Dosis, die anfänglich in Phase 2 verwendet wurde, bei 41,4 % (29/70 Patienten) und umfasste ein vollständiges Ansprechen von 21,4 % und ein partielles Ansprechen von 20 %.Loncastuximab-Tesirin hat bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL eine beherrschbare Toxizität gezeigt.Die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse des Grades ≥3 der klinischen Phase-2-Studie waren Neutropenie, Thrombozytopenie und erhöhte Gamma-Glutamyltransferase.

Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics, sagte: „Diese Daten übertrafen unser primäres Endpunktziel und untermauern die signifikante Antitumoraktivität des Einzelwirkstoffs und das beherrschbare Toxizitätsprofil von Loncastuximab-Tesirin bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, bei denen etablierte Therapien nicht angeschlagen haben.Loncastuximab-Tesirin hat sein Potenzial bewiesen, einen kritischen, noch nicht gedeckten Bedarf an einer neuen Therapie zu decken und zu einem wichtigen Teil des Behandlungsparadigmas für alle stark vorbehandelten Patienten mit DLBCL zu werden.Wir planen, die endgültigen Daten der klinischen Phase-2-Schlüsselstudie auf einer künftigen wissenschaftlichen Tagung zu präsentieren.“

Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, sagte: „Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses Jahres bei der U.S. Food and Drug Administration einen BLA-Antrag für die beschleunigte Zulassung von Loncastuximab-Tesirin zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, bei denen zwei oder mehr Behandlungsregime fehlgeschlagen sind, einzureichen, und wir bauen unsere kommerzielle Organisation in Erwartung einer Einführung im zweiten Quartal 2021 aus.“

In der einarmigen, multizentrischen, offenen klinischen Phase-2-Studie wurden die Sicherheit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Loncastuximab-Tesirin als Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL untersucht.Die Patienten erhielten alle drei Wochen 30-minütige intravenöse Loncastuximab-Tesirin-Infusionen in einer Dosis von 150 μg/kg bei den ersten beiden Zyklen und 75 μg/kg bei den nachfolgenden Zyklen. Diese Behandlung erfolgte für die Dauer von bis zu einem Jahr oder bis zum Fortschreiten der Krankheit, inakzeptabler Toxizität oder dem Auftreten anderer Abbruchkriterien, je nachdem, was zuerst eingetreten ist.

Über Loncastuximab-Tesirin

Loncastuximab-Tesirin (vormals ADCT-402) ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das aus einem humanisierten monoklonalen Antikörper gegen humanes CD19 besteht und über einen Linker mit einem Pyrrolobenzodiazepin-Dimer-Zytotoxin konjugiert wird.Sobald es an eine CD19-exprimierende Zelle gebunden ist, wird Loncastuximab-Tesirin von der Zelle internalisiert. Anschließend wird der „Sprengkopf“ freigesetzt.Der Sprengkopf ist so konstruiert, dass er irreversibel an die DNA bindet und so hochwirksame Interstrang-Quervernetzungen erzeugt, die die Trennung der DNA-Stränge blockieren und damit wesentliche DNA-Stoffwechselprozesse wie die Replikation stören und letztlich zum Zelltod führen.CD19 ist ein klinisch validiertes Ziel für die Behandlung von B-Zell-Tumoren.Loncastuximab-Tesirin wird derzeit in einer klinischen Phase-2-Schlüsselstudie bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) ( NCT03589469 ), in einer Phase-1b-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzell-Lymphom (MCL) ( NCT03684694 ) und in einer Phase-1b-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom ( NCT03685344 ) untersucht.Die U.S. Food and Drug Administration gewährte den Orphan-Drug-Status für Loncastuximab-Tesirin für die Behandlung von R/R DLBCL und MCL.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist.Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt.Strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und substantielle Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine umfassende klinische Pipeline und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen.Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von „FIH- (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu klinischen Phase-2-Schlüsselstudien in den USA und Europa – und verfügt über umfangreiche AWK, die sich in Entwicklung befinden.Loncastuximab-Tesirin (vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, hat eine signifikante klinische Aktivität des Einzelwirkstoffs bei einer breiten Population von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, Mantelzell-Lymphom und follikulärem Lymphom gezeigt, auch bei schwer behandelbaren Patienten.ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, hat klinische Aktivität bei stark vorbehandelten Patienten mit Hodgkin-Lymphom gezeigt und hat, basierend auf seinem auf CD25 / regulatorische T-Zellen abzielenden Mechanismus, zudem das Potenzial zur Behandlung von soliden Tumoren.ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey.Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ .