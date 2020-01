Objectif de critère principal dépassé avec un taux de réponse global de 45,5 %, dont un taux de réponses complètes de 20 %, dans un test de 145 patients

En bonne voie pour la soumission de la demande de licence biologique (BLA) au 3e trimestre 2020

LAUSANNE, Suisse, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie axée sur l'oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués de médicaments à anticorps très puissants (ADC) pour les patients souffrant de tumeurs malignes hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui des résultats positifs du test clinique pivot de phase 2 du loncastuximab tesirine (ADCT-402) sur 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire (DLBCL).

À ce jour, le loncastuximab tesirine a atteint un taux de réponse global (TRG) de 45,5 % (66 patients sur 145), dont 20 % de réponses complètes et 25,5 % de réponses partielles, dans une large population de patients atteints de DLBCL en rechute ou réfractaires, même ceux qui sont difficiles à traiter. Comparativement, le TRG dans l'essai clinique de phase 1 du loncastuximab tesirine sur 183 patients à la dose initiale utilisée dans la phase 2 était de 41,4 % (29 patients sur 70), dont 21,4 % de réponses complètes et 20 % de réponses partielles. Le loncastuximab tesirine a démontré une toxicité gérable chez les patients atteints de DLBCL en rechute ou réfractaire. Les événements indésirables émergents liés au traitement de grade ≥ 3 les plus courants dans l'essai clinique de phase 2 ont été la neutropénie, la thrombocytopénie et l'augmentation de la gamma-glutamyltransférase.

Le docteur Jay Feingold, premier vice-président et directeur médical chez ADC Therapeutics, a déclaré : « Ces données ont dépassé notre objectif principal et renforcent l'activité antitumorale en agent unique et le profil de toxicité gérable du loncastuximab tesirine chez les patients atteints de DLBCL en rechute ou réfractaires chez lesquels les thérapies établies ont échoué. Le loncastuximab tesirine a démontré son potentiel pour combler un besoin critique non satisfait pour une nouvelle thérapie et devenir un élément clé du paradigme de traitement pour tous les patients lourdement pré-traités atteints de DLBCL. Nous prévoyons de présenter les données finales de l'essai clinique pivot de phase 2 lors d'une prochaine réunion scientifique. »

Chris Martin, président-directeur général d'ADC Therapeutics, a déclaré : « Nous attendons avec intérêt de soumettre une BLA à la Food and Drug Administration des États-Unis plus tard cette année pour une approbation accélérée du loncastuximab tesirine pour le traitement des patients atteints de DLBCL en rechute ou réfractaires chez lesquels au moins deux protocoles thérapeutiques ont échoué et nous construisons notre organisation commerciale en prévision d'un lancement au deuxième trimestre de 2021. »

L'essai clinique de phase 2 ouvert, multicentrique et à bras unique a évalué l'innocuité, l'efficacité et la pharmacocinétique du loncastuximab tesirine en tant que monothérapie chez des patients atteints de DLBCL en rechute ou réfractaires. Les patients ont reçu des perfusions intraveineuses de 30 minutes de loncastuximab tesirine une fois toutes les trois semaines à une dose de 150 μg/kg pour les deux premiers cycles, suivies de 75 μg/kg pour les cycles suivants pendant un an ou jusqu'à la progression de la maladie, une toxicité inacceptable, ou d'autres critères d'arrêt, selon la première éventualité.

À propos du loncastuximab tesirine

Le loncastuximab tesirine (anciennement ADCT-402) est un conjugué d'anticorps-médicament (ADC) composé d'un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le CD19 humain et conjugué par un lieur à une cytotoxine dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, le loncastuximab tesirine est conçu pour être internalisé par la cellule, après quoi l'ogive est libérée. L'ogive est conçue pour se lier de manière irréversible à l’ADN afin de créer des agents de réticulation interbrins extrêmement puissants qui bloquent la séparation des brins d’ADN, perturbant ainsi les processus métaboliques essentiels de l'ADN tels que la réplication, ce qui entraine la mort des cellules. Le CD19 est une cible cliniquement validée pour le traitement des tumeurs malignes des cellules B. Le loncastuximab tesirine est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de phase 2 chez des patients atteints de lymphome à grandes cellules B diffuses (DLBCL) en rechute ou réfractaires (R/R) ( NCT03589469 ), un essai de phase 1b en association avec l'ibrutinib chez des patients atteints de DLBCL R/R ou d'un lymphome à cellules du manteau (MCL) ( NCT03684694 ) et un essai de phase 1b en association avec le durvalumab chez des patients atteints de DLBCL R/R, MCL ou lymphome folliculaire ( NCT03685344 ). La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin au loncastuximab tesirine pour le traitement du DLBCL et du MCL R/R.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement de conjugué anticorps-médicament (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hématologies malignes et de tumeurs solides. La société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) de nouvelle génération sur laquelle ADC Therapeutics détient les droits de propriété sur ses cibles. La sélection des cibles stratégiques adaptées aux ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer une thérapeutique clinique approfondie et un pipeline de recherche de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent non satisfaits. La société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant de la première phase humaine à la phase pivot 2 aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement. Le loncastuximab tesirine (anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la Société, a démontré une activité clinique significative en monothérapie chez une large population de patients atteints de lymphome à grandes cellules B diffus, en rechute ou réfractaires, de lymphome à cellules du manteau et de lymphome folliculaire, y compris les patients difficiles à traiter. L'ADCT-301 (camidanlumab tesirine), deuxième produit candidat de la Société, a démontré une activité clinique chez des patients lourdement pré-traités atteints de lymphome hodgkinien et, sur la base de son mécanisme ciblant les CD25 / lymphocytes T régulateurs, a également un potentiel pour le traitement des tumeurs solides. Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et l'entreprise exerce ses activités à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://adctherapeutics.com/ .