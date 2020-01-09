旧金山和中国苏州, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业今天宣布完成6900万美元的D轮融资，由美国泛大西洋投资集团5000万美元领投，所得款项将用于免疫治疗临床项目的开发以及其创新技术的前沿拓展。2014年以来，天演药业已在全球资本市场筹集了逾1.5亿美元的资金。



“得益于资本市场的支持，天演药业建立了拥有自主知识产权的抗体研发平台，深度布局肿瘤免疫及靶向治疗药物的开发。”天演药业联合创始人兼首席执行官罗培志表示，“新资金的投入将支持我们主要临床项目ADG106和ADG116的开发推进，同时也能拓展前沿新技术的研发，以此扩大公司的临床研发产品线，进一步推动企业的可持续发展。”



“我们相信中国正不断崛起，成为充满活力的全球生命科学创新中心。天演药业代表致力于全球创新的新一代生物技术公司，凭借先进的动态精准抗体库（Dynamic Precision Library），以及其优秀的创始人和管理团队，将创新成果推向临床应用并最终造福全球病患。”泛大西洋投资集团中国董事总经理兼医疗行业负责人孙乐非表示，“我们正不断加大对于中国生命科学行业的投入，能与天演药业合作，我们深感荣幸。”



泛大西洋投资集团副主席David Hodgson表示，“天演药业向我们展示了全球最激动人心的生命科学的发展正在中国发生。我们希望能与罗博士以及天演药业整个团队密切合作，支持公司实现其愿景，为世界各地的患者提供创新治疗方法。”

关于天演药业的重点临床项目



ADG106

ADG106是天演药业自主研发的激动型全人源单克隆IgG4抗体，与CD137上独特的保守抗原表位相结合，并且在人、猴、鼠之间存在交叉反应。ADG106具有全新的作用机制，不但以一种天然的类似配体的方式激活CD137，同时也阻断了CD137配体介导的负反馈信号，并拥有显著的特异性交联反应。在美国和中国针对晚期或转移性实体瘤及血液肿瘤患者进行的I期临床试验中，ADG106已显示出优异的安全性，迄今尚未观察到剂量相关的肝毒性。同时，也观察到早期功效信号以及表明T细胞增殖的生物标志物响应。

ADG116

ADG116是天演药业自主研发的拮抗型全人源单克隆IgG1抗体，与CTLA-4上独特的保守抗原表位结合，并且在人、猴、鼠之间存在交叉反应。 ADG116具有全新的作用机制，包括通过柔性配体阻断实施的CTLA-4动态调节，以及调节性T细胞的高效清除。在临床前研究中，ADG116已显示出色的安全特性和功效。美国食品药品监督管理局已经批准了天演药业提出的ADG116新药临床试验申请。

关于天演药业

天演药业是一家处于临床阶段的生物药企，公司以“天下没有难做的抗体”为使命，致力于打造拥有自主知识产权的“动态精准抗体库”，及新一代抗体精准掩蔽技术SAFEbody®和其独特原创抗体产品线。天演深度布局肿瘤免疫及靶向治疗领域，以靶点及抗体技术创新为驱动，以充分的转化医学数据为依据，力争实现产品在临床疗效及安全性等方面的突破。天演药业已完成四轮融资，累计募资超10亿元人民币。投资人包括F-Prime资本（原富达波士顿生物科技基金）、斯道资本风险投资（前富达成长基金）、药明康德风险投资基金、金浦健康基金、新世界信息科技、红杉中国、大湾区共同家园发展基金，建银医疗成长基金及泛大西洋集团等。获取更多信息，请访问： www.adagene.com

关于泛大西洋投资集团

泛大西洋投资集团是全球领先的成长型私募机构，致力于为成长型企业提供资金及战略支持。集团成立于1980年，将全球协作理念、特定行业的专业知识、 长期投资，以及对于增长驱动因素的深刻理解合而为一，并与一流的企业家和管理团队合作，在全球范围内开展卓越业务。泛大西洋投资集团拥有150多名投资专业人士，常驻纽约、阿姆斯特丹、北京、格林尼治、香港、雅加达、 伦敦、墨西哥城、孟买、慕尼黑、 帕罗奥图、 圣保罗、上海和新加坡。有关泛大西洋投资集团的详情，请访问网站： www.generalatlantic.com 。

联系人

Ying Wu

天演药业

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