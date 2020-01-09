美國三藩市及中國蘇州, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演藥業今天宣佈完成 6,900 萬美元 D 輪融資，主要投資者為美國泛大西洋投資集團，投資 5,000 萬美元，所得資金將用於開發免疫治療臨床項目及拓展前線創新技術。自 2014 年以來，天演藥業已在全球資本市場籌集了逾 1.5 億美元資金。



天演藥業聯合創始人兼行政總裁羅培志表示：「得益於資本市場的支持，天演藥業建立了擁有自主知識產權的抗體研發平台，深度佈局腫瘤免疫及靶向治療藥物的開發。新資金的投入將支持我們主要臨床項目 ADG106 和 ADG116 的開發推進，同時也能拓展前沿新技術的研發，以此擴大公司的臨床研發產品線，進一步推動企業的可持續發展。」

「我們相信中國正不斷崛起，成為充滿活力的全球生命科學創新中心。天演藥業代表致力於全球創新的新一代生物技術公司，憑藉先進的動態精準抗體庫 (Dynamic Precision Library)，以及其優秀的創始人和管理團隊，將創新成果推向臨床應用並最終造福全球患者。」「泛大西洋投資集團中國董事總經理兼醫療業負責人孫樂非表示，「我們正不斷加大對於中國生命科學行業的投入，能與天演藥業合作，我們深感榮幸。」

泛大西洋投資集團副主席 David Hodgson 表示：「天演藥業向我們展示了全球最令人振奮的生命科學的發展正在中國發生。我們希望能與羅博士以及天演藥業整個團隊密切合作，支持公司實現其願景，為世界各地的患者提供創新治療方法。」

關於天演藥業的重點臨床項目

ADG106

ADG106 是天演藥業自主研發的激動型全人源單克隆 IgG4 抗體，結合 CD137 獨特的保守抗原表位，在人、猴、鼠之間有交叉反應。ADG106 有全新的作用機制，，不但以類似配體的天然方式啟動 CD137，同時亦阻隔 CD137 配體介導的負面回饋徵兆，並擁有顯著的指定交聯反應。在美國和中國對於晚期或轉移性實體腫瘤及血液腫瘤患者進行的第一期臨床試驗中，ADG106 已顯示出優異的安全性。至今，仍未觀察到與劑量相關的肝毒性。同時，根據觀察，出現早期功效徵兆，以及表明 T 細胞增生的生物標記反應。

ADG116

ADG116 是天演藥業自行研發的對抗全人源單克隆 IgG1 抗體，結合 CTLA-4 獨特的保守抗原表位，在人、猴、鼠間有交叉反應。 ADG116 具有全新的作用機制，包括阻隔柔性配體以動態調節 CTLA-4，以及有效清除調節性 T 細胞。在臨床前研究中，ADG116 已顯示出色的安全特性和功效。美國食物及藥物管理局已批准天演藥業的 ADG116 新藥臨床試驗申請。

關於天演藥業

天演藥業是一間在臨床階段的生物藥物企業，公司以「天下沒有難做的抗體」為使命，致力塑造自主知識產權的「動態精準抗體庫」，及新一代抗體精準掩蔽技術 SAFEbody® 和其獨特原創抗體產品線。天演專門致力研究腫瘤免疫及標靶治療領域，根據全面轉化的醫學數據，透過創新的標靶及抗體技術，致力突破產品的臨床療效及安全性等不同方面。天演藥業已完成四輪融資，累計集資超過 10 億元人民幣。投資者包括 F-Prime 資本 (原富達波士頓生物科技基金)、斯道資本風險投資 (前富達成長基金)、藥明康德風險投資基金、金浦健康基金、新世界信息科技、科技紅杉中國、大灣區共同家園投資有限公司及其基金、，建銀醫療成長基金及泛大西洋投資集團等。若要獲取更多資訊，請瀏覽 www.adagene.com

關於泛大西洋投資集團

泛大西洋投資集團是領先全球的私人發展投資公司，專門為發展中企業提供資金及策略支援。集團成立於 1980 年，結合业的专业知识、全球協作理念、特定行業的專業知識，以及長期投資，並深入了解推動增長的因素，與頂尖的企業家和管理團隊合作，在全球開展卓越的業務。泛大西洋投資集團擁有 150 多名專業投資人士，常駐紐約、阿姆斯特丹、北京、格林尼治、香港、雅加達、倫敦、墨西哥城、孟買、慕尼黑、帕羅奧圖、聖保羅、上海和新加坡。若要獲取關於泛大西洋投資集團的更詳細資訊，請瀏覽︰ www.generalatlantic.com 。

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Ying Wu

天演藥業

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