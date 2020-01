InterMail A/S

January 09, 2020 12:55 ET

January 09, 2020 12:55 ET

Selskabsmeddelelse nr. 3-2019/20

9. januar 2020

InterMail A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning. Årsrapporten for 2018/19 og forslaget til resultatdisponering blev godkendt.

Til bestyrelsen valgtes John Dueholm, Jan Olsen samt Martin Bøge Mikkelsen. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag til fastsættelse af bestyrelsens vederlag samt selskabets vederlagspolitik blev godkendt. Ligeledes godkendes ændring af standarddagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen blev bemyndiget til indtil den 9. januar 2025 at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af selskabets aktiekapital, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen.

Bemyndigelserne til Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital og til at udstede konvertible gældsbreve blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med John Dueholm som formand og Jan Olsen som næstformand.

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 39 66 09 22

Mobil: 51 16 13 72

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, Finance Director

Telefon: 39 67 28 22

Mobil: 61 77 25 73

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet full service kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber.

Vedhæftet fil