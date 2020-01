TORONTO, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce des nouveautés et dévoile les prix des 718 Boxster et 718 Cayman 2020.



Pour faire suite à l’annonce de l’arrivée prochaine des 718 T ainsi que des 718 Spyder et 718 Cayman GT4, Porsche dévoile les couleurs extérieures qui s’ajoutent à la palette 2020 des autres modèles de la gamme, notamment argent dolomite, bleu gentiane et vert aventurine.

Pour 2020, le prix de départ des 718 Boxster est fixé à 66 800 $ et celui des 718 Boxster S, à 81 700 $. Le prix de départ de la nouvelle 718 Cayman 2020 est fixé à 64 400 $ et celui de la 718 Cayman S, à 79 300 $. Il s’agit d’une augmentation de 700 $ par rapport aux modèles 2019 correspondants. Les versions 718 GTS livrables en 2019 ne figurent pas au catalogue 2020.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

