January 09, 2020 16:00 ET

OTTAWA, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre clôturé le 30 novembre 2019.



Au cours du premier trimestre de l’exercice 2019-2020, la Société a observé une croissance du trafic aérien de 0,2 % sur 12 mois, mesuré en unités de redevance pondérées. Les produits de la Société pour ce premier trimestre ont totalisé 364 millions de dollars, comparativement à 357 millions de dollars pour la même période de l’exercice 2018-2019, reflétant la révision des redevances, dans le cadre de laquelle les tarifs de base en vigueur ont augmenté en moyenne de 0,8 %, en date du 1er septembre 2019, pour recouvrer les coûts applicables aux services de données de surveillance satellitaire dans l’espace aérien intérieur.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2019-2020, NAV CANADA a eu l’honneur de figurer au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une quatrième année de suite. Elle a aussi été la fière récipiendaire du prix Air Traffic Management 2019 dans la catégorie « piste et région terminale » pour avoir été la première au monde à mettre en œuvre de nouvelles normes internationales de gestion de la circulation aérienne dans l’espace aérien de Calgary. Les nouvelles normes d’approche à Calgary ont permis d’atténuer le bruit des aéronefs et de réduire les émissions de CO 2 de 4,1 millions de kilogrammes durant la seule année passée.

« Ces deux reconnaissances démontrent que NAV CANADA remplit bien sa mission d’être un fournisseur de services de navigation aérienne de renommée internationale et un employeur respecté. C’est grâce au dévouement de ses employés que la Société ne cesse d’innover : en améliorant la sécurité du transport aérien, en augmentant la capacité de l’espace aérien et en accroissant la durabilité environnementale », souligne Neil Wilson, président et chef de la direction.

Les charges d’exploitation pour le premier trimestre de l’exercice 2019-2020 se sont élevées à 369 millions de dollars, comparativement à 348 millions de dollars pour la même période de l’exercice 2018-2019, en raison principalement des coûts de rémunération supérieurs, incluant le coût des prestations pour services rendus.

Les autres produits et charges nets pour le premier trimestre de l’exercice 2019-2020 ont consisté en une charge nette de 31 millions de dollars, comparativement à 17 millions de dollars pour la même période de l’exercice 2018-2019, surtout en raison d’une hausse des frais d’intérêt nets liés aux avantages sociaux des employés et d’une baisse des profits de change par rapport au premier trimestre de l’exercice 2018-2019.

La Société a inscrit une perte nette (avant la constatation des mouvements nets dans les comptes de report réglementaires, y compris pour la stabilisation des tarifs) de 36 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’exercice 2019-2020, contre une perte nette de 8 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2018-2019.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2019-2020, la Société a enregistré un flux de trésorerie disponible (1) positif de 6 millions de dollars, surtout en raison du flux de trésorerie de l’exploitation, qui a surpassé les dépenses d’immobilisations, clôturant le trimestre avec un solde de trésorerie de 27 millions de dollars.

La Société est assujettie à une législation qui réglemente sa manière d’établir les redevances. Le moment de la constatation de certains produits et charges recouvrées au moyen des redevances est enregistré par l’application de mouvements dans les comptes de report réglementaires. Un produit de 39 millions de dollars, comparativement à un produit de 6 millions de dollars pour la même période de l’exercice 2018-2019, a été inscrit au titre des mouvements nets constatés dans les comptes de report réglementaires pour le premier trimestre de l’exercice 2019-2020. Cette variation dans les comptes de report réglementaires s’explique principalement par une augmentation nette de 29 millions de dollars des rajustements de report réglementaires pour tenir compte de certaines transactions aux périodes où elles seront prises en considération aux fins de l’établissement des tarifs.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

(1) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n’est pas liée aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu’utilise la Société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d’exploitation. Les mesures financières non liées aux PCGR n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d’exploitation, moins les dépenses d’immobilisations, les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes et le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location. La direction accorde de l’importance à cet indicateur, car il aide à mesurer l’incidence de son programme d’investissement sur les ressources financières de la Société.

