Mechelen, Belgium; 9 januari 2020, 22.01 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) neemt op 14-16 januari 2020 deel aan de 38ste jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference.

Bart Filius, COO & CFO, zal een presentatie geven op donderdag 16 januari om 19u30 CET (10u30 Pacific time). De presentatie zal live worden uitgezonden en is toegankelijk via deze link: https://jpmorgan.metameetings.net/events/hc20/sessions/29715-galapagos-nv/webcast . Een herhaling van de webcast blijft gedurende 90 dagen beschikbaar op de website van Galapagos ( www.glpg.com ).

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Contact





Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP IR & Corporate Communications

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Director IR

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen

Senior Director Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.





Bijlage