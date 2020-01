MONTRÉAL, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2019.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 88,7 millions de dollars américains pour le trimestre

Pourcentage de la marge brute de 25.0% pour le trimestre

Perte nette 1 de 0,8 millions de dollars américains pour le trimestre

Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation 2 de 1,0 millions de dollars américains pour le trimestre

BAIIA ajusté 2 de 4,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Nouvelles affaires nettes de 97,2 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 432,1 millions de dollars américains à la fin du trimestre, dont 145,1 millions de dollars américains de commandes qui devront être livrées après les 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie de 39,0 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2019 2018 2019 2018



Chiffre d’affaires 88,7 $ 92,3 $ 258,0 $ 261,5 $



Marge brute 22,2 22,6 60,2 59,7 Marge brute % 25,0 % 24,5 % 23,3 % 22,8 %



Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation2 1,0 0,2 (3,3 ) (6,3 )



Perte nette1 (0,8 ) (0,2 ) (5,3 ) (6,4 ) Perte nette1 par action – de base et dilué (0,04 ) (0,01 ) (0,24 ) (0,30 )



BAIIA ajusté2 4,3 3,4 6,2 3,3 BAIIA ajusté2 par action – de base et dilué 0,20 0,16 0,29 0,15

Troisième trimestre de 2020 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au troisième trimestre de 2019) :

Le chiffre d’affaires s’est établi à 88,7 millions de dollars, soit une diminution de 3,6 millions de dollars, ou 3,9 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution pour le trimestre est attribuable principalement à la livraison, par les opérations nord‑américaines, d’une importante commande complexe destinée à la Chine au troisième trimestre de l’exercice précédent et a été partiellement compensée par l’augmentation des livraisons de commandes destinées à des projets d’envergure des opérations italiennes de la Société, qui découle d’un carnet de commandes record enregistré en début d’exercice.

Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 50 points de base pour passer de 24,5 % à 25,0 %. L’augmentation du pourcentage de la marge brute est attribuable principalement à une plus forte proportion de ventes de produits à marge élevée et à une hausse du volume des ventes des opérations italiennes de la Société, ce qui a permis à la filiale de couvrir ses frais fixes de manière plus efficiente. Cette hausse a été partiellement annulée par des facteurs temporaires tels qu’une gamme de produits moins efficiente des opérations nord‑américaines de la Société, y compris une baisse du volume des ventes de pièces de rechange à marge élevée. Comparativement aux premier et deuxième trimestres de l’exercice considéré, la Société a amélioré le pourcentage de la marge brute de ses opérations nord‑américaines grâce à la hausse des marges de ses activités de fabrication liées à des projets.

La perte nette 1 s’est chiffrée à 0,8 million de dollars, ou 0,04 $ par action, comparativement à 0,2 million de dollars, ou 0,01 $ par action, à l’exercice précédent. La perte nette 1 pour le trimestre considéré a subi les importants contrecoups de la somme de 1,4 million de dollars engagée dans l’initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20, qui vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société et à optimiser son empreinte de fabrication en Amérique du Nord. La production actuelle de la Société est en cours de réorganisation afin de regrouper les quatre usines nord‑américaines en trois usines plus spécialisées, structurées de manière à mieux soutenir la mise en œuvre des stratégies commerciales des unités d’affaires. La production de certaines vannes non destinées aux projets produites en Amérique du Nord et des vannes destinées aux projets moins complexes sont en voie d’être transférée en Inde. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d’hébergement de ceux‑ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l’outillage conformément au plan d’optimisation de l’empreinte de fabrication. N’eût été la somme de 1,4 million de dollars susmentionnée et l’incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés au cours du trimestre, le résultat net 1 de la Société se serait chiffré à 0,2 million de dollars comparativement à une perte nette 1 de 0,2 million de dollars, représentant une amélioration de 0,4 million de dollars de la perte nette 1 qui est attribuable principalement à une diminution des frais d’administration, partiellement annulée par une augmentation des charges financières.

s’est chiffrée à 0,8 million de dollars, ou 0,04 $ par action, comparativement à 0,2 million de dollars, ou 0,01 $ par action, à l’exercice précédent. La perte nette pour le trimestre considéré a subi les importants contrecoups de la somme de 1,4 million de dollars engagée dans l’initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20, qui vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société et à optimiser son empreinte de fabrication en Amérique du Nord. La production actuelle de la Société est en cours de réorganisation afin de regrouper les quatre usines nord‑américaines en trois usines plus spécialisées, structurées de manière à mieux soutenir la mise en œuvre des stratégies commerciales des unités d’affaires. La production de certaines vannes non destinées aux projets produites en Amérique du Nord et des vannes destinées aux projets moins complexes sont en voie d’être transférée en Inde. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d’hébergement de ceux‑ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l’outillage conformément au plan d’optimisation de l’empreinte de fabrication. N’eût été la somme de 1,4 million de dollars susmentionnée et l’incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés au cours du trimestre, le résultat net de la Société se serait chiffré à 0,2 million de dollars comparativement à une perte nette de 0,2 million de dollars, représentant une amélioration de 0,4 million de dollars de la perte nette qui est attribuable principalement à une diminution des frais d’administration, partiellement annulée par une augmentation des charges financières. Le résultat opérationnel avant frais de restructuration et transformation 2 s’est chiffré à 1,0 million de dollars comparativement à 0,2 million de dollars à l’exercice précèdent. Le résultat opérationnel présente la profitabilité d’une société avant intérêts et impôts. Le BAIIA ajusté 2 s’est chiffré à 4,3 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, comparativement à 3,4 millions de dollars, ou 0,16 $ par action, à l’exercice précédent. L’augmentation du résultat opérationnel avant frais de restructuration et transformation 2 et du BAIIA ajusté 2 est attribuable principalement à une baisse des frais d’administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute, partiellement annulée par la baisse du volume des ventes.

s’est chiffré à 1,0 million de dollars comparativement à 0,2 million de dollars à l’exercice précèdent. Le résultat opérationnel présente la profitabilité d’une société avant intérêts et impôts. Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 4,3 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, comparativement à 3,4 millions de dollars, ou 0,16 $ par action, à l’exercice précédent. L’augmentation du résultat opérationnel avant frais de restructuration et transformation et du BAIIA ajusté est attribuable principalement à une baisse des frais d’administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute, partiellement annulée par la baisse du volume des ventes. Les nouvelles affaires nettes se sont établies à 97,2 millions de dollars, soit une diminution de 3,6 millions de dollars, ou 3,6 %, comparativement à l’exercice précédent. Cette diminution est attribuable principalement à un nombre moindre de nouvelles affaires prises en charge par les opérations italiennes de la Société, qui avaient enregistré des commandes de projets d’envergure record au cours de l’exercice précédent. Cette diminution est partiellement compensée par une augmentation des commandes enregistrées par les opérations indiennes de la Société.

À la fin de la période, le montant net de la trésorerie de la Société s’élevait à 39,0 millions de dollars, soit une augmentation de 4,1 millions de dollars, ou 11,7 %, depuis le début du trimestre. Cette augmentation est attribuable principalement à des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, qui ont été partiellement annulées par des investissements en immobilisations corporelles. Le montant net de la trésorerie a également subi les contrecoups négatifs des décaissements liés au plan V20 ainsi que du recul du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre considéré.

Neuf premiers mois de l’exercice 2020 (à moins d’indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2019) :

Le chiffre d’affaires s’est établi à 258,0 millions de dollars, soit une diminution de 3,5 millions de dollars, ou 1,3 %, par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a subi les contrecoups négatifs de la diminution des livraisons de certaines commandes destinées à des projets d’envergure pour les opérations nord‑américaines et françaises de la Société, en raison de problèmes liés à des clients et du calendrier de livraison de ces commandes. Cette diminution a été partiellement compensée par l’augmentation des livraisons des opérations italiennes de la Société, qui ont continué à livrer le carnet de commandes record enregistré en début d’exercice. La diminution du chiffre d’affaires des opérations françaises de la Société est attribuable au fait que certaines commandes destinées à des projets d’envergure ont été livrées en partie au cours du trimestre et devraient être expédiées au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours.

Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 50 points de base pour passer de 22,8 % à 23,3 %. Cette amélioration est attribuable à un volume des ventes plus élevé et à une plus forte proportion de ventes de produits à marge élevée des opérations italiennes de la Société, partiellement annulée par un volume de ventes plus faible et une gamme de produits moins efficace des opérations nord‑américaines de la Société. Dans l’ensemble, la Société continue de livrer le carnet de commandes constitué au cours du dernier exercice, ce qui signifie que les marges ne reflètent pas encore l’impact des mesures d’amélioration de la marge lancées au cours des derniers trimestres dans le cadre du plan de transformation V20 de la Société. L’effet combiné de ces mesures devrait progressivement se faire remarquer au dernier trimestre de cet exercice et de l’exercice suivant, mais l’impact plus important des initiatives de restructuration et de transformation V20 de la Société n’est attendu que vers la fin de l’exercice 2021, alors qu’il est planifié que la réorganisation et la réduction de l’empreinte de fabrication nord‑américaine auront été réalisées.

La perte nette 1 s’est chiffrée à 5,3 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, comparativement à 6,4 millions de dollars, ou 0,30 $ par action, à l’exercice précédent. La perte nette 1 pour la période de neuf mois considérée a subi les importants contrecoups de la somme de 2,5 millions de dollars engagée dans l’initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d’hébergement de ceux‑ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l’outillage conformément au plan d’optimisation de l’empreinte de fabrication. N’eût été cette somme de 2,5 millions de dollars et l’incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés au cours de la période de neuf mois, la perte nette 1 de la Société se serait chiffrée à 3,5 millions de dollars comparativement à 6,4 millions de dollars à l’exercice précédent, représentant une amélioration de 2,9 millions de dollars de la perte nette 1 qui est attribuable principalement à une diminution des frais d’administration et à une amélioration de la marge brute malgré la baisse du volume des ventes.

s’est chiffrée à 5,3 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, comparativement à 6,4 millions de dollars, ou 0,30 $ par action, à l’exercice précédent. La perte nette pour la période de neuf mois considérée a subi les importants contrecoups de la somme de 2,5 millions de dollars engagée dans l’initiative de restructuration et de transformation de la Société, le plan V20. Les frais de restructuration et de transformation comprennent les frais relatifs au personnel temporaire dans le cadre du projet, notamment les frais de déplacement et d’hébergement de ceux‑ci, ainsi que les frais liés au démontage et au transport du matériel et de l’outillage conformément au plan d’optimisation de l’empreinte de fabrication. N’eût été cette somme de 2,5 millions de dollars et l’incidence après impôt des frais de restructuration et de transformation engagés au cours de la période de neuf mois, la perte nette de la Société se serait chiffrée à 3,5 millions de dollars comparativement à 6,4 millions de dollars à l’exercice précédent, représentant une amélioration de 2,9 millions de dollars de la perte nette qui est attribuable principalement à une diminution des frais d’administration et à une amélioration de la marge brute malgré la baisse du volume des ventes. La perte opérationnelle avant frais de restructuration et transformation 2 s’est chiffré à 3,3 millions de dollars comparativement à 6,3 millions de dollars à l’exercice précèdent. Le BAIIA ajusté 2 s’est chiffré à 6,2 millions de dollars, ou 0,29 $ par action, comparativement à 3,3 millions de dollars, ou 0,15 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration de la perte opérationnelle avant frais de restructuration et transformation 2 et du BAIIA ajusté 2 est attribuable principalement à une baisse des frais d’administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute.

s’est chiffré à 3,3 millions de dollars comparativement à 6,3 millions de dollars à l’exercice précèdent. Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 6,2 millions de dollars, ou 0,29 $ par action, comparativement à 3,3 millions de dollars, ou 0,15 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration de la perte opérationnelle avant frais de restructuration et transformation et du BAIIA ajusté est attribuable principalement à une baisse des frais d’administration et à une amélioration du pourcentage de la marge brute. Les nouvelles affaires nettes se sont établies à 252,1 millions de dollars, soit une diminution de 38,3 millions de dollars, ou 13,2 %, comparativement à l’exercice précédent. Cette diminution est attribuable principalement à une baisse du nombre de commandes enregistrées par les opérations nord‑américaines de la Société, qui avaient enregistré une hausse exceptionnellement élevée de commandes de réapprovisionnement de vannes non liées à des projets de la part de ses distributeurs au premier trimestre de l’exercice précédent. Les commandes des distributeurs MRO au cours de cet exercice devraient reprendre une tendance de réapprovisionnement des stocks plus normalisée. La diminution est également attribuable au plus faible nombre de commandes de projets importants enregistrées par les opérations italiennes de la Société, qui ont enregistré un nombre record de commandes destinées à des projets d’envergure à l’exercice précédent. Les activités de soumissions liées à des projets de la Société ont considérablement augmenté au cours de l’exercice dans certains secteurs où les marges sont saines, et a diminué simultanément dans d’autres secteurs où la Société est confrontée à une concurrence des plus agressives et conséquemment à des marges beaucoup plus réduites. Ce changement est le résultat d’un filtrage délibéré qui devrait prendre effet progressivement, à mesure que la Société remplace son carnet de commandes par des commandes à marge plus élevée. La diminution nette des nouvelles affaires au cours des neuf derniers mois, que la Société prévoit corriger, doit être comprise dans ce contexte.

À la fin de la période, le carnet de commandes de commandes de la Société s’établissait à 432,1 millions de dollars, soit une diminution de 17,6 millions de dollars, ou 3,9 %, depuis le début de l’exercice considéré. La diminution du carnet de commandes est attribuable principalement à la diminution du ratio commandes/chiffre d’affaires de 0,98 et au recul du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l’exercice considéré.

Les frais d’administration se sont établis à 63,7 millions de dollars, soit une diminution de 2,5 millions de dollars, ou 3,8 %, par rapport à l’exercice précédent. La diminution des frais d’administration a été réalisée malgré l’inscription d’une provision de 0,9 million de dollars concernant le règlement d’une réclamation déposée contre la Société au cours d’un exercice antérieur et l’augmentation des frais comptabilisés en lien avec les poursuites relatives à l’amiante en instance visant la Société. La fluctuation des frais liés aux poursuites relatives à l’amiante pour la période découle davantage de l’échelonnement des règlements au cours des deux périodes que de changements dans les tendances à long terme. La diminution des frais d’administration est attribuable principalement à la baisse des frais de commissions sur ventes ainsi qu’à l’augmentation des frais de livraison engagés à l’exercice précédent pour le transport aérien d’une importante commande en retard.

À la fin de la période, le montant net de la trésorerie de la Société s’élevait à 39,0 millions de dollars, soit une baisse de 1,9 million de dollars, ou 4,6 %, depuis le début de l’exercice. Cette diminution, qui s’est produite essentiellement au premier semestre de l’exercice, est attribuable principalement à des investissements en immobilisations corporelles, à des frais de remise en état d’un terrain, à des remboursements de la dette à long terme et d’obligations locatives, ainsi qu’à des distributions aux actionnaires sous forme de dividendes, le tout partiellement compensée par les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation et par l’augmentation de la dette à long terme. Le montant net de la trésorerie a également subi l’incidence négative des décaissements liés au plan V20 ainsi que de l’affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours de l’exercice considéré.

Incidences des taux de change : Compte tenu des taux de change moyens, l’euro s’est affaibli de 5,1 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. Cet affaiblissement a eu pour conséquence que les profits nets et les nouvelles affaires des filiales européennes de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période considérée. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s’est affaibli de 2,1 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. Cet affaiblissement a eu pour conséquence que les dépenses en dollars canadiens de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période considérée. Les fluctuations des taux de change susmentionnées ont eu une incidence généralement défavorable sur les résultats de la Société.



« Au cours du troisième trimestre, nous avons continué de constater l’amélioration progressive de divers ratio opérationnels tels que la marge brute et les frais de ventes, d’administration et autres frais généraux en pourcentage des ventes. Les coûts de notre initiative de restructuration et transformation V20 sont bien avancés et nous les présentons maintenant de façon distincte, » a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Malgré ces coûts, nous avons réussi globalement à conserver notre trésorerie au cours du trimestre. Nous notons également que, suite à l’approbation de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités en octobre, nous avons recommencé le rachat de nos actions à droit de vote subalternes sur le marché à des prix nettement inférieurs à leur valeur nette comptable. »

Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Nous avons bien progressé ce trimestre dans la mise en œuvre de notre stratégie V20, alors que nous respectons notre échéancier. Nous avons été en mesure de renouvelées trois conventions collectives à Montreal, Granby et Williston à la suite de négociations difficiles et prolongées. En conséquence, nous accélérons la consolidation et la spécialisation de nos usines nord-américaines avec la collaboration de tous nos employés. Bruno Carbonaro, notre nouveau président, a rapidement assumé le leadership des plans commerciaux et opérationnels des unités d’affaires, ajoutant une compétence et une orientation extraordinaire à notre effort de transformation. Nos filiales européennes, en particulier l’Italie, connaissent une très bonne année, tandis que notre usine indienne augmente progressivement sa production de vannes de non destinées à des projets en cours de transfert depuis le Canada. Parallèlement, nos marges s’améliorent dans nos activités en Amérique du Nord, grâce à une attention particulière aux opportunités rentables de notre activité de fabrication liés à des projets. Nos investissements dans notre progiciel et nos processus portent leurs fruits; par exemple, grâce à notre nouveau système de gestion de projet Velan, désormais entièrement déployé, nos clients bénéficient d’améliorations notables et durables de la performance de nos livraisons. Des progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts, mais nous devons poursuivre nos améliorations sur certains éléments clés pour accélérer le retour de la société à une croissance rentable, en se souvenant que l’impact le plus significatif des initiatives de restructuration et de transformation V20 de la société n’est attendu qu’à la fin du prochain exercice, alors qu’il est planifié que la réorganisation et la réduction de l’empreinte de fabrication nord‑américaine auront été réalisées. »

Dividende

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 27 mars 2020 à tous les actionnaires inscrits le 12 mars 2020.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu vendredi, le 10 janvier 2020, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-909-4164, code d’accès 21939084. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1‑416‑626‑4100 ou au 1‑800‑558‑5253, code d’accès 21939084.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 366,9 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 800 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales. Les rapprochements de ces montants peuvent être trouvés à la page suivante.

Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation et bénéfice (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté

Trimestre clos

le 30 novembre

2019 Trimestre clos

le 30 novembre

2018 Période de neuf

mois close le

30 novembre 2019 Période de neuf

mois close le

30 novembre 2018 Résultat opérationnel (0,4) 0,2 (5,7) (6,3) Ajustement pour :



Frais de restructuration et de transformation 1,4 - 2,5 - Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation 1,0 0,2 (3,2) (6,3) Perte nette1 (0,8) (0,2) (5,3) (6,4) Ajustements pour :



Amortissement des immobilisations corporelles 2,9 2,6 8,1 8,1 Amortissement des immobilisations incorporelles 0,5 0,4 1,5 1,3 Charges financières, montant net 0,7 0,1 0,8 0,7 Impôt sur le résultat (0,4) 0,5 (1,4) (0,4) BAIIA 2,9 3,4 3,7 3,3 Ajustement pour :



Frais de restructuration et de transformation 1,4 - 2,5 - BAIIA ajusté 4,3 3,4 6,2 3,3

Le terme « résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation » s’entend du résultat opérationnel majoré des frais de restructuration et de transformation. La Société a choisi de ne pas ajuster les chiffres de l’exercice précédent en raison de la nature différente des charges, qui étaient davantage liées à l’évaluation du plan de restructuration et de transformation requis qu’à la mise en œuvre du plan lui-même. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré des frais de restructuration et de transformation, de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat. La Société a choisi de ne pas ajuster les chiffres de l’exercice précédent en raison de la nature différente des charges, qui étaient davantage liées à l’évaluation du plan de restructuration et de transformation requis qu’à la mise en œuvre du plan lui-même. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

____________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS – Voir l’explication ci-haut.







Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 30 novembre Au 28 février 2019 2019 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 143 70 673 Placements à court terme 89 658 Créances d'exploitation 125 006 137 520 Impôt sur le résultat à recouvrer 17 606 16 863 Stocks 180 923 165 583 Acomptes et charges payées d’avance 4 422 4 612 Actifs dérivés - 189 405 189 396 098 Actifs non courants Immobilisations corporelles 98 843 83 537 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 357 18 146 Impôt sur le résultat différé 24 667 25 947 Autres actifs 528 629 140 395 128 259 Total des actifs 545 584 524 357 Passifs Passifs courants Dette bancaire 38 115 29 807 Emprunts bancaires à court terme 1 534 2 172 Dettes d'exploitation et charges à payer 76 450 74 910 Impôt sur le résultat à payer 828 495 Dividendes à payer 501 497 Acomptes de clients 52 634 40 240 Provisions 7 215 8 494 Provision pour garanties d’exécution 21 510 23 014 Passifs dérivés 30 83 Partie à court terme de la dette à long terme 7 967 8 609 Tranche courante des obligations locatives à long terme 1 640 - 208 424 188 321 Passifs non courants Dette à long terme 11 922 13 242 Obligations locatives à long terme 14 380 - Impôt sur le résultat à payer 1 576 1 742 Impôt sur le résultat différé 3 310 3 738 Autres passifs 8 592 8 481 39 780 27 203 Total des passifs 248 204 215 524 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social 72 906 73 090 Surplus d’apport 6 170 6 074 Résultats non distribués 247 871 254 606 Cumul des autres éléments du résultat global (33 571 ) (28 990 ) 293 376 304 780 Participation ne donnant pas le contrôle 4 004 4 053 Total des capitaux propres 297 380 308 833 Total des passifs et des capitaux propres 545 584 524 357







Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 88 701 92 271 257 984 261 520 Coût des ventes 66 548 69 622 197 755 201 791 Marge brute 22 153 22 649 60 229 59 729 Frais d’administration 21 275 22 467 63 659 66 151 Frais de restructuration et transformation 1 406 - 2 480 - Autres produits ( 118 ) (63 ) ( 171 ) (87 ) Résultat opérationnel ( 410 ) 245 (5 739 ) (6 335 ) Produits financiers 135 131 870 493 Charges financières 833 221 1 709 1 165 Charges financières, montant net (698 ) (90 ) (839 ) (672 ) Résultat avant impôt (1 108 ) 155 (6 578 ) (7 007 ) Provision (Recouvrement) d’impôt sur le résultat ( 400 ) 497 (1 368 ) (436 ) Résultat net de la période ( 708 ) ( 342 ) (5 210 ) (6 571 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple ( 819 ) ( 236 ) (5 274 ) (6 401 ) Participation ne donnant pas le contrôle 111 (106 ) 64 (170 ) ( 708 ) ( 342 ) (5 210 ) (6 571 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,04 ) (0,01 ) (0,24 ) (0,30 ) Dilué (0,04 ) (0,01 ) (0,24 ) (0,30 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,02 0,02 0,07 0,07 et action à droit de vote multiple (0,03 $ CA) (0,03 $ CA) (0,09 $ CA) (0,09 $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base 21 617 207 21 621 935 21 616 543 21 621 935 Dilué 21 617 207 21 621 935 21 616 543 21 621 935







Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période ( 708 ) ( 342 ) (5 210 ) ( 6 571 ) Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie de présentation (dollar américain) ( 124 ) (2454 ) (4 694 ) (9 276 ) Résultat global ( 832 ) (2 796 ) (9 904 ) (15 847 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (1 002 ) (2 682 ) ( 9 855 ) (15 582 ) Participation ne donnant pas le contrôle 170 (114 ) (49 ) ( 265 ) ( 832 ) (2 796 ) ( 9 904 ) (15 847 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.







Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Nombre

d'actions Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990 ) 254 606 304 780 4 053 308 833 Resultat net de la période - - - - (5 274 ) (5 274 ) 64 (5 210 ) Autres éléments du résultat global - - - (4 581 ) - (4 581 ) (113 ) (4 694 ) 21 621 935 73 090 6 074 (33 571 ) 249 332 294 925 4 004 298 929 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 2 - - 2 - 2 Rachat d'actions (16 900 ) (184 ) 94 - - (90 ) - (90 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 048 ) (1 048 ) - (1 048 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (413 ) (413 ) - (413 ) Solde au 30 novembre 2019 21 605 035 72 906 6 170 (33 571 ) 247 871 293 376 4 004 297 380 Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790 ) 256 668 316 025 5 592 321 617 Ajustement relatif à la transition vers IFRS 15 4,741 4,741 4,741 Solde ajusté au 1 mars 2018 21 621 935 73 090 6 057 ( 19 790 ) 261 409 320 766 5 592 326 358 Resultat net de la période - - - - ( 6 401 ) ( 6 401 ) (170 ) ( 6 571 ) Autres éléments du résultat global - - - (9 181 ) - (9 181 ) (95 ) (9 276 ) 21 621 935 73 090 6 057 ( 28 971 ) 255 008 305 184 5 327 310 511 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 13 - - 13 - 13 Rachat d'actions - 0 - - 0 0 - 0 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 044 ) (1 044 ) - (1 044 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (389 ) (389 ) - (389 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - ( 927 ) ( 927 ) Solde au 30 novembre 2018 21 621 935 73 090 6 070 (28 971 ) 253 575 303 764 4 400 308 164







Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période ( 708 ) ( 342 ) (5 210 ) (6 571 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 3 590 2 676 10 503 9 679 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 7 536 (4 519 ) 8 080 (8 499 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 10 418 (2 185 ) 13 373 (5 391 ) Activités d'investissement Placements à court terme 2207 11 569 500 Ajouts aux immobilisations corporelles (5 711 ) (1 111 ) (7 425 ) (6 401 ) Ajouts aux immobilisations incorporelles (175 ) (13 ) (308 ) (112 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 109 19 148 144 Variation nette des autres actifs (156 ) 18 (1 484 ) 596 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (3 726 ) (1 076 ) (8 500 ) (5 273 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple ( 495 ) ( 484 ) (1 457 ) (2 614 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle - - - ( 927 ) Rachat d'actions (90 ) - (90 ) - Emprunts bancaires à court terme (146 ) 426 (638 ) 1411 Augmentation de la dette à long terme - 3 509 1 122 4 116 Remboursement de la dette à long terme (579 ) ( 857 ) (2 438 ) (2 787 ) Remboursement d'obligations locatives à long terme (485 ) - (1 143 ) - Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (1 795 ) 2 594 (4 644 ) ( 801 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie ( 779 ) (711 ) (2 067 ) (3 122 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 4 118 (1 378 ) (1 838 ) (14 587 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 34 910 51 334 40 866 64 543 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 39 028 49 956 39 028 49 956 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 143 68 450 77 143 68 450 Dette bancaire (38 115 ) (18 494 ) (38 115 ) (18 494 ) 39 028 49 956 39 028 49 956 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (480 ) 52 (938 ) (116 ) Impôt sur le résultat payé (1 025 ) (4 422 ) (4 532 ) (8 776 )





Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Chef de la direction

ou

John D. Ball, Directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com