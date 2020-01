Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 10 januari 2020





Van Lanschot Kempen zal in de jaarcijfers van 2019 een boekhoudkundige afwaardering van € 35 miljoen op goodwill nemen. De afwaardering heeft geen impact op de liquiditeitspositie, de CET1-ratio en het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen.

Deze eenmalige afwaardering heeft betrekking op de goodwill gerelateerd aan de acquisitie van Kempen & Co in 2007 en betreft de Merchant Banking-activiteiten. De afwaardering komt voort uit een aanpassing van de gehanteerde discountparameters en de afvlakkende groeiverwachtingen voor deze activiteiten. Door de volatiele aard van de kasstromen voortvloeiend uit de Merchant Banking-activiteiten is een additionele risicopremie opgenomen in de cost of equity die is gebruikt om deze kasstromen contant te maken. Tegelijkertijd zijn de verwachte groeicijfers licht bijgesteld als gevolg van de verwachting dat de economische cyclus zijn hoogtepunt nadert. Vergeleken met 2018 zijn de resultaten van Kempen Merchant Banking over 2019 enigszins lager.

De afwaardering komt voort uit het toepassen van IFRS-regels en heeft geen impact op de liquiditeitspositie en de CET1-ratio van Van Lanschot Kempen. Bij het bepalen van het CET1-vermogen wordt goodwill namelijk al in mindering gebracht.

Het dividendbeleid, waarbij Van Lanschot Kempen een pay-out ratio van 50-70% van het onderliggend nettoresultaati hanteert, blijft ongewijzigd. Het onderliggend nettoresultaat over 2019 is het nettoresultaat dat uitsluitend wordt gecorrigeerd voor het strategisch investeringsprogramma en reorganisatielasten.





Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

i Met het onderliggend nettoresultaat wordt bedoeld het onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.





