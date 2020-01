AUCKLAND, Neuseeland, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soul Machines, das bahnbrechende Unternehmen mit neuen Konzepten für die Vernetzung von Mensch und Maschine, gab heute seine Serie-B-Finanzierungsrunde über 40 Millionen USD bekannt. Soul Machines, ein Forschungsunternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (AGI), entwickelt die weltweit führende Plattform für Autonomous Animation, die Marken und die Interaktion mit ihnen menschlich macht. Die Investition wurde von Temasek aus Singapur geleitet, mit Beteiligung von Lakestar, einem führenden europäischen Venture-Fonds, und Salesforce Ventures sowie mit weiteren Investitionen durch die bestehenden Investoren Horizons Ventures, University of Auckland Inventors Fund und weitere Investoren aus vorangegangenen Finanzierungsrunden. Soul Machines plant nun die weitere weltweite Expansion mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie dem Ausbau der Präsenz weltweit, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Soul Machines wurde 2016 von Oscar-Preisträger Mark Sagar und Seriengründer Greg Cross als Ausgründung der University of Auckland ins Leben gerufen. Die Technologiepioniere Sagar und Cross verschmelzen KI, Rechenmodelle des Gehirns und erfahrungsbasiertes Lernen zu einem Konzept, das eine neue Ära des Kundenerlebnisses einläutet. Die Technologie von Soul Machines ermöglichte es den „Digital Heroes“ bei den Kunden, das persönliche Erlebnis auf eine völlig neue Weise zu demokratisieren.

„Wir freuen uns über den Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den Teams bei Temasek, Lakestar und Salesforce Ventures und sind überzeugt, dass sie die perfekten Partner für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens, unserer Technologie und unseres Kundenstamms weltweit sind“, so Greg Cross, Mitbegründer und Chief Business Officer von Soul Machines. „Wir sind sehr dankbar für die fortgesetzte Unterstützung durch Horizons Ventures. An diesem Partner schätzen wie besonders, dass er weiß, wie großartige Technologieunternehmen aufgebaut werden.“

Die HumanOS™-Plattform von Soul Machines und die Digital Heroes werden bereits bei führenden internationalen Marken im Einzelhandel, in der Automobilbranche, im Bankwesen und in der Finanzbranche eingesetzt, beispielsweise bei Procter & Gamble, Bank ABC, Royal Bank of Scotland und vielen mehr. Soul Machines trägt auch zu bedeutenden Initiativen im Bildungs- und Gesundheitswesen bei. Die Technologie von Soul Machines ermöglicht eine ganz neue Art des Kundenerlebnisses und der Interaktion. Marken haben nun die Möglichkeit, eine digitale Version ihrer Botschafter oder einen vollständig digitalen Mitarbeiter, beispielsweise für den Kundendienst, zu erstellen, um die Interaktion mit ihren Fans und Kunden effizienter und ansprechender zu gestalten.

„Wir sind stolz auf unsere Investition in Soul Machines, denn damit unterstützt Salesforce Ventures die gezielte Verbesserung des Kundenerlebnisses durch neue Wege der Nutzung künstlicher Intelligenz“, so Rob Keith, Head of Australia bei Salesforce Ventures. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Soul Machines bei der Skalierung des Unternehmens und der Realisierung seiner globalen Ambitionen.“

ÜBER SOUL MACHINES™

Soul Machines™ ist ein wegweisendes Hightechunternehmen, bei dem KI-Forscher, Neurowissenschaftler, Psychologen, Künstler und innovative Denker unsere Interaktion mit Maschinen neu gestalten. Das Unternehmen erweckt Technologie zum Leben, indem es lebensechte, auf Emotionen reagierende „Digital Heroes“ mit Persönlichkeit und Charakter erschafft, durch die Maschinen direkt mit uns sprechen können. Die Zielsetzung besteht darin, künstliche Intelligenz menschlich zu machen und dadurch die Menschheit zu verbessern. Soul Machines™ setzt die weltweit ersten digitalen Menschen bereits bei einigen der größten Unternehmensmarken der Welt für Bank- und Finanzwesen, Software und Technologie, Automobilbau, Gesundheitswesen, Energie- und Bildungswesen ein. Zurzeit beschäftigt Soul Machines über 120 Mitarbeiter in Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, New York City, London, Tokio, Melbourne und Auckland. Dazu zählen 4 Professoren und 18 promovierte Fachexperten. Somit verfügt das Unternehmen über beeindruckende Talente in Forschung und Technik. Weitere Informationen über Soul Machines™ finden Sie unter www.soulmachines.com .

ÜBER LAKESTAR

Lakestar ist ein führender europäischer Risikokapitalgeber und investiert gezielt in Technologieunternehmen, die von außergewöhnlichen Unternehmern geleitet werden. Zu den frühen Investitionen zählten Skype, Spotify, Facebook und Airbnb. Lakestar beschaffte den ersten Fonds im Jahr 2013 und verwaltet heute ein Gesamtvolumen von 1 Mrd. EUR über drei Frühphasenfonds und seit Kurzem auch einen Wachstumsfonds. Lakestar hat sein Portfolio stetig erweitert und investiert derzeit unter anderem in Harry's, Opendoor, Oscar, GYG, Glovo, Sennder, Eigen, FiveAI und Revolut. Lakestar ist in Berlin, Zürich und London vertreten. Lakestar hilft Unternehmen dabei, neue Märkte auszumachen und schnell zu erschließen, wobei der Schwerpunkt auf den USA und Europa liegt. Das Team berät und unterstützt Portfoliounternehmen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Personalbeschaffung, Technologie und Marketing. Die Investitionen reichen von Unternehmen in der Frühphase bis hin zu Unternehmen in der Wachstumsphase.

ÜBER SALESFORCE VENTURES

Salesforce Ventures, der strategische Investment-Arm von Salesforce, investiert in die nächste Generation von Unternehmenstechnologien, damit Unternehmen sich auf völlig neue Weise mit ihren Kunden vernetzen können. Portfoliounternehmen erhalten neben Finanzmitteln auch Zugang zum weltweit größten Cloud-Ökosystem sowie Unterstützung durch Innovatoren und Führungskräfte bei Salesforce. Portfoliounternehmen von Salesforce Ventures haben Zugang zum Programm „Pledge 1%“, mit dem Salesforce das Engagement für gemeinnützige Zwecke in das Geschäftsmodell integriert. Salesforce hat seit 2009 in mehr als 150 Cloud-Startups investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.salesforce.com/ventures .