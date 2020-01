AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 10 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soul Machines, société révolutionnaire qui ré-imagine la façon dont les humains interagissent avec les machines, a annoncé aujourd'hui son financement de série B de 40 millions USD. Soul Machines est une société de recherche en intelligence artificielle générale (IAG) œuvrant au développement de la plus importante plateforme d'animation autonome à l'échelle mondiale pour aider à humaniser les marques et les façons dont les individus interagissent avec celles-ci. L'investissement a été mené par Temasek, de Singapour, avec la participation de Lakestar, un fonds de capital-risque européen de premier plan, et Salesforce Ventures, ainsi qu'un investissement additionnel des investisseurs existants, à savoir Horizons Ventures, le University of Auckland Inventors Fund et d'autres contributeurs de leurs rondes précédentes. Avec ces fonds, Soul Machines prévoit de poursuivre son expansion mondiale en mettant un accent tout particulier sur la R&D, et d'accroître son empreinte opérationnelle à travers le monde pour répondre à la croissance de la demande.

Issue de l'université d'Auckland, Soul Machines a été fondée en 2016 par Mark Sagar, lauréat d'un Oscar, et l'entrepreneur en série Greg Cross. Ensemble, les pionniers technologiques que sont M. Sagar et M. Cross font fusionner l'IA, des modèles de neuroscience computationnelle et l'apprentissage expérientiel afin de marquer une nouvelle ère de l'expérience client. Avec la technologie de Soul Machines, les Digital Heroes (héros numériques) de leurs clients sont en mesure de démocratiser l'expérience personnelle d'une façon qui n'était pas possible auparavant.

« Nous avons aimé apprendre à connaître et travailler avec les équipes de Temasek, Lakestar et Salesforce Ventures et nous pensons qu'il s'agit des partenaires idéaux pour nous aider à poursuivre l'expansion et le développement de nos affaires, de nos technologies et de notre clientèle dans le monde entier », a déclaré Greg Cross, co-fondateur et directeur des affaires de Soul Machines. « Nous sommes très reconnaissants envers Horizons Ventures pour son soutien continu. C'est un partenaire de grande valeur qui comprend comment les bonnes entreprises technologiques sont bâties. »

Soul Machines a déployé sa plateforme HumanOS™ et créé des Digital Heroes (héros numériques) pour certaines des plus importantes marques mondiales dans les domaines de la vente au détail, de l'automobile, des banques et des finances, avec des clients comme Procter & Gamble, Bank ABC, la Royal Bank of Scotland et bien d'autres. Des initiatives clés dans les secteurs de l'éducation et de la santé sont également en cours avec Soul Machines. La technologie de Soul Machines crée un nouveau genre d'expérience client et d'engagement global. Les marques ont maintenant l'opportunité de créer une version numérique de leurs ambassadeurs ou un employé entièrement numérique, comme un agent de service, afin d'interagir plus efficacement avec leurs clients et fans de façons significatives.

« Nous sommes fiers d'annoncer l'investissement de Salesforce Ventures dans Soul Machines parce que cette entreprise accorde une attention obsessionnelle à l'amélioration de l'expérience client en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle de nouvelles façons », a déclaré Rob Keith, directeur de Salesforce Ventures pour l'Australie. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Soul Machines et de voir celle-ci se développer et réaliser ses aspirations mondiales. »

À PROPOS DE SOUL MACHINES™

Soul Machines™ est une société de haute technologie révolutionnaire composée de chercheurs en IA, de neuroscientifiques, de psychologues, d'artistes et de penseurs innovants, réimaginant la façon dont nous interagissons avec les machines. La société donne vie à la technologie en créant des Digital Heroes (héros numériques) incroyablement réalistes et émotionnellement réactifs avec une personnalité et un caractère qui permettent aux machines de nous parler en face-à-face. Elle a pour vision d'humaniser l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'humanité. Soul Machines™ déploie en ce moment les premiers humains numériques au monde avec certaines des plus grandes marques à travers la planète dans les domaines des banques et des finances, des logiciels et des technologies, de l'automobile, de la santé, de l'énergie et de l'éducation. Soul Machines compte actuellement plus de 120 employés, avec des bureaux à San Francisco, Los Angeles, New York, Londres, Tokyo, Melbourne et Auckland. La société possède un grand bassin de talents en recherche et ingénierie, avec 4 professeurs et 18 titulaires de doctorats. Pour en savoir plus sur Soul Machines™, consultez le site www.soulmachines.com .

À PROPOS DE LAKESTAR

Lakestar est l'un des principaux cabinets de capital-risque d'Europe, investissant dans des sociétés technologiques dirigées par des entrepreneurs exceptionnels. Ses premiers investissements ont été, notamment, en faveur de Skype, Spotify, Facebook et Airbnb. Depuis sa première levée de fonds en 2013, Lakestar gère un volume cumulé d'1 milliard EUR à travers trois fonds en phase initiale, et plus récemment un fonds de croissance. Lakestar a étendu et élargi son portefeuille, avec d'autres investissements récents dans Harry's, Opendoor, Oscar, GYG, Glovo, Sennder, Eigen, FiveAI et Revolut. Lakestar est présente à Berlin, Zurich et Londres. Lakestar aide les entreprises à identifier de nouveaux marchés et à s'y étendre rapidement, en mettant l'accent sur les États-Unis et l'Europe. L'équipe conseille et aide des sociétés de portefeuille en développement commercial, technologie et marketing. Ses investissements ciblent aussi bien des sociétés en phase initiale que des entreprises en cours de croissance.

À PROPOS DE SALESFORCE VENTURES

Salesforce Ventures, groupe d'investissement d'entreprise de Salesforce, investit dans la prochaine génération de technologie d'entreprise pour aider les entreprises à interagir avec leurs clients de façons entièrement nouvelles. Les sociétés de portefeuille bénéficient d'un financement ainsi que d'un accès à l'écosystème cloud le plus important de la planète, ainsi que de conseils des cadres et innovateurs de Salesforce. Avec Salesforce Ventures, les sociétés de portefeuille peuvent aussi tirer parti de l'expertise de Salesforce en philanthropie d'entreprise en rejoignant Pledge 1% pour que la solidarité fasse partie intégrante de leur modèle commercial. Salesforce a investi dans plus de 150 startups cloud depuis 2009. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'adresse www.salesforce.com/ventures .