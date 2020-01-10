新西兰奥克兰市, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 重塑人机联系的开创性公司Soul Machines今天宣布完成4000万美元B轮融资。Soul Machines是AGI Research旗下的一家开发世界领先自主动画平台的公司，旨在帮助实现品牌以及人们与品牌互动方式的人性化。这项投资由新加坡的Temasek牵头，欧洲领先的风险投资基金Lakestar和Salesforce Ventures参与，现有投资者Horizons Ventures、University of Auckland Inventors Fund和参与早期投资轮的其他机构跟投。凭借这些资金，Soul Machines计划继续在全球范围内的扩张，并着重关注研发以及扩大在全球的运营规模，以满足不断增长的需求。

Soul Machines由奥斯卡金像奖得主Mark Sagar和连续创业家Greg Cross于2016年创立，从奥克兰大学剥离而成为独立机构。技术先驱Sagar和Cross携手将AI、计算人脑模型和体验式学习融合在一起，以开创客户体验的新纪元。借助Soul Machines的技术，其客户的Digital Heroes能够以前所未有的方式实现个人体验的民主化。

“我们很高兴与Temasek、Lakestar和Salesforce Ventures的团队结识并合作，并相信他们是我们不断扩展和发展全球业务、技术和客户群的完美合作伙伴，”Soul Machines的联合创始人兼首席业务官Greg Cross说， “我们非常感谢Horizons Ventures的持续支持，他们是了解优秀高科技企业建立之道的难能可贵的合作伙伴。”

Soul Machines已经部署了其HumanOS™平台，并为零售、汽车、银行和金融领域中多个全球最大的品牌创建了Digital Heroes，客户包括Procter & Gamble、Bank ABC、Royal Bank of Scotland等。教育和医疗保健领域的关键计划也正在Soul Machines进行。Soul Machines的技术创造了一种新型的客户体验和整体参与。众多品牌现在有机会创建数字版本的代言人或完全数字化的员工（类似于服务接待员），从而以有意义的方式更有效地与其粉丝和客户互动。

“我们很自豪地宣布Salesforce Ventures对Soul Machines作出投资，因为这家机构全情专注于通过全新方式使用人工智能技术来改善客户体验，”Salesforce Ventures澳大利亚负责人Rob Keith说。“我们希望继续与Soul Machines合作，伴其发展壮大和实现宏大的全球目标。”

关于SOUL MACHINES™

Soul Machines™是一家开创性的高科技公司，由AI研究人员、神经科学家、心理学家，艺术家和创新思想家组成，重塑我们与机器的联系方式。公司通过创造极其逼真并能做出情感回应的Digital Heroes，它们具有能使机器与我们面对面交谈的个性和特点，从而将技术变成现实。他们的愿景是将人工智能赋予人性以促进人类进步。Soul Machines™现正与银行业和金融、软件和技术、汽车、医疗保健、能源和教育行业中的世界最大企业品牌合作，部署世界上第一批数字化人类。Soul Machines目前拥有120多名员工，在旧金山、洛杉矶、纽约、伦敦、东京、墨尔本和奥克兰设有办事处。公司拥有雄厚的研究和工程人才库，其中包括4位教授和18位博士。要了解有关Soul Machines™的更多信息，请访问 www.soulmachines.com 。

关于LAKESTAR

Lakestar是欧洲领先的风险投资公司之一，投资于由杰出企业家领导的技术公司。早期的投资包括Skype、Spotify、Facebook和Airbnb。自2013年筹集第一只基金以来，Lakestar管理的资金总计达10亿欧元，涉及三只早期基金以及最近的一只成长型基金。Lakestar扩展了规模并扩大了他们的投资组合范围，近期对Harry's、Opendoor、Oscar、GYG、Glovo、Senderer、Eigen、FiveAI和Revolut进行了投资。Lakestar在柏林、苏黎世和伦敦设有业务机构。Lakestar帮助公司确定新的市场并迅速向其中扩张，主要以美国和欧洲为重点。团队在业务发展、招聘、技术和营销方面为投资组合公司提供咨询和支持。投资范围包括从早期公司到成长阶段的公司。

关于SALESFORCE VENTURES

Salesforce Ventures（Salesforce的企业投资部门）投资于新一代企业技术，帮助公司以全新的方式与客户建立联系。投资组合公司将获得资金，并可访问世界上最大的云生态系统，此外还可获得Salesforce创新者和高管提供的指导。借助Salesforce Ventures，投资组合公司还可以加入“Pledge 1%”来利用Salesforce在企业慈善方面的专业知识，使回馈社会成为其业务模式的组成部分。2009年以来，Salesforce已投资了150多家企业云初创企业。如需了解更多信息，请访问 www.salesforce.com/ventures 。