新西蘭奧克蘭, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 重新設計人類與機器連接方法的突破性公司 Soul Machines 今天宣佈獲得 4,000 萬美元的 B 輪融資。Soul Machines 是 AGI 研究公司，致力開發全球領先的自主動畫平台，以幫助品牌人性化及人們與其進行互動的方式。這項投資由新加坡 Temasek 牽頭，當中獲得領先的歐洲風險投資基金 Lakestar 和 Salesforce Ventures 參與，加上現有投資者 Horizons Ventures、奧克蘭大學發明家基金 (Inventors Fund) 和其他早期投資機構的額外投資。全賴這些資金，Soul Machines 計劃繼續在全球積極擴展，特別專注於研發和拓展其全球業務足跡，以滿足不斷增長的需求。

Soul Machines 由奧斯卡金像獎得主 Mark Sagar 和連續企業家 Greg Cross 於 2016 年創立，當時從奧克蘭大學分離出來。技術先峰 Sagar 和 Cross 一起將人工智能、計算型大腦模型和體驗式學習融合，以開創客戶體驗的新紀元。借助 Soul Machines 的技術、其客戶的 Digital Heroes 能夠以前所未有的方式使個人體驗民主化。

Soul Machines 聯合創始人兼業務總裁 Greg Cross 說：「我們很高興與 Temasek、Lakestar 和 Salesforce Ventures 的團隊結識並合作，並深信他們是完美的合作夥伴，有助我們在全球不斷擴展和發展業務、技術和客戶群。我們非常感謝 Horizons Ventures 的持續支持，他們是非常重要的合作夥伴，深明如何建立宏大的技術業務。」

Soul Machines 已部署了其 HumanOS™ 平台，並為建立零售、汽車、銀行和金融界的數個全球最大品牌與客戶建立 Digital Heroes，包括 P&G、Bank ABC、The Royal Bank of Scotland 等。教育和醫療保健的關鍵計劃也正在透過 Soul Machines 進行。Soul Machines 的技術營造全新的客戶體驗和整體參與度。品牌現在有機會為公司大使建立一個數碼版本，或將員工完全數碼化（如服務代理商），從而透過有意義的方式更有效與粉絲和客戶進行互動。

Salesforce Ventures 澳洲負責人 Rob Keith 表示：「我們很自豪在此宣佈 Salesforce Ventures 對 Soul Machines 的投資，因為該公司一直致力透過採用嶄新方式使用人工智能技術來改善客戶體驗。我們熱切期待在 Soul Machines 擴展並實現其全球願望時，繼續與他們緊密合作。

關於 Soul Machines™

Soul Machines™ 是一家開創性的高科技公司，聘用不少人工智能研究人員、神經科學家、心理學家、藝術家和創新思想家，一同重新構想我們可如何與機器連接。公司透過製造令人難以置信的栩栩如生且反應敏捷的 Digital Heroes，而且每一位都有獨特個性和風格，讓機器可與我們面對面交談。他們的願景是將人工智能人性化，使人類進一步改善。Soul Machines™ 現正與全球銀行和金融、軟件和技術、汽車、醫療保健、能源和教育界中數個大型企業品牌部署全球第一批數碼人員。Soul Machines 目前擁有 120 多名員工，在三藩市、洛杉磯、紐約、倫敦、東京、墨爾本和奧克蘭均設有辦事處。公司擁有堅實的研究和工程人才庫，其中包括 4 位教授和 18 位博士。有關 Soul Machines™ 的更多資訊，請瀏覽 www.soulmachines.com 。

關於 Lakestar

Lakestar 是歐洲領先的風險投資公司之一，投資於多家由傑出企業家領導的技術公司。他們的早期投資包括 Skype、Spotify、Facebook 和 Airbnb。自 2013 年籌集第一個基金以來，Lakestar 總共管理三個早期基金和最近一個成長型基金，總規模達 10 億歐元。Lakestar 擴展及擴大了其產品組合，最近對 Harry's、Opendoor、Oscar、GYG、Glovo、Sender、Eigen、FiveAI 和 Revolut 作出投資。Lakestar 在柏林、蘇黎世和倫敦設有業務。Lakestar 旨在幫助公司確定新市場並迅速將業務擴展到美國和歐洲。公司團隊為從事業務發展、招聘、技術和營銷的投資組合公司提供意見和支持。投資範圍包括初創公司和增長型公司。

關於 Saleforce Ventures

Salesforce Ventures 是 Salesforce 的企業投資集團，投資於下一代企業技術，以幫助公司運用嶄新方式與客戶保持聯繫。各個投資組合公司會獲得資金，也可進入全球最大的雲端生態系統，並獲得 Salesforce 各位創新者和高層人士的指導。透過 Salesforce Ventures，投資組合公司還可以藉著加入 Pledge 1% 來回饋部分業務模型回報，以運用 Salesforce 在企業慈善方面的專業知識。自 2009 年以來，Salesforce 已投資於 150 多家企業需端初創公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.salesforce.com/ventures 。